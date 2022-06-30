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    Думки вголос

    Росія стала токсичною навіть для країн «Анти-Заходу»

    • Ігор Попов

      Народний депутат 8 скликання

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    Сьогодні навіть Китай не поспішає надавати Росії мікрочіпи і тим більше озброєння - Росія стала токсичною навіть для країн «Анти-Заходу»
    Сьогодні навіть Китай не поспішає надавати Росії мікрочіпи і тим більше озброєння
    фото з відкритих джерел

    Війну Росії проти України підтримали лише повні ізгої

    Війна в Україні стала тригером для консолідації сил «Анти-Заходу» у світі, і зараз Росія намагається використати цей процес. Включення до складу БРІКСу Ірану та Аргентини вигідно перш за все Китаю. Так само Китай агітує за приєднання до цього клубу Туреччину, Саудівську Аравію, Індонезію, Єгипет. Нагадаємо, що єгипетський президент А.Ас-Сісі надіслав своє відеозвернення на Петербурзький економічний форум.

    Захід формує свій «клуб друзів», як одна із спроб був проведений віртуальний «Форум в підтримку демократій» у грудні 2021. Туди, до речі, не покликали Росію, Китай та Туреччину. На останній зустрічі G7 оголосили про дзеркальну відповідь на китайський проект «Один пояс, один шлях» і збираються залучити 600 мільярдів доларів у інфраструктурні проекти країн, що розвиваються.

    Чинні глобальні структури вичерпали багато в чому свій потенціал і вже не можуть підтримувати світову безпеку і баланс сил, в тому числі їх механізми не запобігли війні в Україні. Тому формуються нові союзи і нові інституції у безпековому та економічному вимірах.

    Війну Росії проти України підтримали лише повні ізгої, більшість країн «Анти-Заходу» роблять заяви про необхідність миру, але тримають умовний нейтралітет – не приєднуються до західних санкцій, але і не допомагають Росії. Україна зробила свій однозначний вибір щодо приєднання до західного блоку, отримала статус кандидата в ЄС і має підтримку у своєму захисті від російської агресії. Проте, це ще не привід для загострення відносин із «Анти-Заходом».

    Донесення об’єктивної інформації про війну всім цим країнам як мінімум утримає їх від проявів допомоги Росії. Навіть Китай не поспішає надавати Росії мікрочіпи і тим більше озброєння. Російська війна проти України є токсичною навіть в оцінках країн «Анти-Заходу», і це потрібно закріплювати.

    Джерело: блог Ігора Попова

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    Теги: росія окупанти війна Китай Україна озброєння окупація #stoprussia нейтралітет
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    Росія стала токсичною навіть для країн «Анти-Заходу»