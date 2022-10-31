Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін

Єдине, що видає двійників Путіна – це їхній зріст

Кремль використовує декількох двійників російського диктатора Володимира Путіни. Цим чоловікам для схожості з президентом РФ зробили пластичні операції. Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов виданню Daily Mail.

Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в «особливих випадках», але зараз це «звичайна практика».

«Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини», – зазначив начальник ГУР МО України.

Нагадаємо, у Росії вже розпочалися дискусії, хто може замінити очільника Кремля, оскільки російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирило Буданов.