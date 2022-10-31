Берлусконі назвав Путіна «людиною миру» та пропонує Заходу підкупити Україну

Італійський політик відзначився черговою скандальною заявою щодо війни

Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру». Про це політик сказав в інтерв’ю італійському журналісту Бруно Веспі, пише La Repubblica.

«[Переговори] можливі, тільки якщо в якийсь момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю і допомогу, і якщо натомість Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відбудову зруйнованих війною міст. У такому випадку Зеленський, можливо, погодиться сісти за стіл переговорів», – сказав Берлусконі.

Експрем’єр Італії також заявив, що питання анексії Криму Росією обговорюватися не повинне. А на Донбасі, на його думку, потрібно провести референдум під контролем країн Заходу.

Берлусконі назвав Путіна «людиною миру» та зізнався, що двічі без успіху намагався йому зателефонувати на початку повномасштабної війни, а після того більше це не робив.

Як відомо, Сільвіо Берлусконі підтримував дружні стосунки з Володимиром Путіним навіть після завершення каденції на посаді прем'єра. Наприклад, наприкінці вересня 2015 року Берлусконі відвідав окупований Росією Крим, а за кілька місяців до цього зустрічався з Путіним на Алтаї. У 2017 році в подарунок до дня народження Путіна Берлусконі подарував тому комплект постільної білизни зі спільним зображенням рукостискання політиків.

У вересні 2022 року Берлусконі заявляв, що хотів разом із ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель бути посередником у переговорах між Україною та РФ, однак Україна такі пропозиції не підтримала.

Нагадаємо, нещодавно в італійських ЗМІ з'явилася інформація, що колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни».

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно звинуватив його у війні РФ проти України і заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна «тиснуть» усередині Росії. Зеленський зауважив, що Берлусконі повторює висловлювання та наративи Путіна.

Крім того, повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.