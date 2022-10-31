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Берлусконі назвав Путіна «людиною миру» та пропонує Заходу підкупити Україну

Надія Клочко
glavcom.ua
Берлусконі назвав Путіна «людиною миру» та пропонує Заходу підкупити Україну
Берлусконі пропонує Заходу схилити Україну до переговорів обіцянками фінансування відбудови
фото: російські ЗМІ

Італійський політик відзначився черговою скандальною заявою щодо війни

Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру». Про це політик сказав в інтерв’ю італійському журналісту Бруно Веспі, пише La Repubblica.

«[Переговори] можливі, тільки якщо в якийсь момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю і допомогу, і якщо натомість Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відбудову зруйнованих війною міст. У такому випадку Зеленський, можливо, погодиться сісти за стіл переговорів», – сказав Берлусконі.

Експрем’єр Італії також заявив, що питання анексії Криму Росією обговорюватися не повинне. А на Донбасі, на його думку, потрібно провести референдум під контролем країн Заходу.

Берлусконі назвав Путіна «людиною миру» та зізнався, що двічі без успіху намагався йому зателефонувати на початку повномасштабної війни, а після того більше це не робив.

Як відомо, Сільвіо Берлусконі підтримував дружні стосунки з Володимиром Путіним навіть після завершення каденції на посаді прем'єра. Наприклад, наприкінці вересня 2015 року Берлусконі відвідав окупований Росією Крим, а за кілька місяців до цього зустрічався з Путіним на Алтаї. У 2017 році в подарунок до дня народження Путіна Берлусконі подарував тому комплект постільної білизни зі спільним зображенням рукостискання політиків.

У вересні 2022 року Берлусконі заявляв, що хотів разом із ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель бути посередником у переговорах між Україною та РФ, однак Україна такі пропозиції не підтримала. 

Нагадаємо, нещодавно в італійських ЗМІ з'явилася інформація, що колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни»

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно звинуватив його у війні РФ проти України і заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна «тиснуть» усередині Росії. Зеленський зауважив, що Берлусконі повторює висловлювання та наративи Путіна.

Крім того, повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.

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Теги: Італія путін війна росія

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