Справжній Путін чи двійник? Фізіогноміст відповів головне питання

Фізіогномістка розповіла, чи є у Путіна двійник

Професійна фізіогномістка Наталія Марченко висловила свою думку з приводу того, хто насправді керує країною-агресором: реальний Путін чи його двійник. Після новин про ймовірну кому Путіна, у суспільства було багато питань щодо життєздатності російського диктатора.

«Путін «здав» за останні роки. Він так не виглядав ще кілька років тому. Якщо порівняти фото Путіна різних років, можна побачити на більш ранніх фото у нього щоки у тонусі, а на останніх – можна сказати про наслідки пластичних операцій, ботокс. На деяких фото його родимка на обличчі змістилася, це теж можливо, якщо людина робила пластичну операцію і їй натягнули шкіру. Мочки вуха також можуть змінюватися з часом, вони можуть всихати, відтягуватися. Ніс протягом життя теж може змінюватися», – розповіла фахівець у студії «Вечір з Україною».

Марченко з огляду на ті фото, які бачила, переконана, що Росією править реальний Путін, але не виключає, що він має двійників.

«Путін на багатьох фото знятий з різних ракурсів, тому і виглядає по-різному. Авжеж, з точки зору безпеки він може мати двійників. Щоб бути двійником треба мати схожі риси, які корегуються гримом. Тембр голосу теж сьогодні легко пропагандисти можуть скорегувати», – упевнена фізіогномістка.

Нагадаємо, що видання Obozrevatel увечері 14 червня з посиланням на свої джерела у розвідці оприлюднило новину, що президент країни-агресора Володимир Путін нібито після невдалої операції впав у кому. Зазначається, що у диктатора була ракова пухлина, видалення якої могло викликати серйозні наслідки для його здоров'я.

Путін з’являвся на людях 12 червня – це було вручення державних нагород. До того – Путін зустрічався з президентом Туркменістану 10 червня, а 9 червня – побував на зустрічі з молодими підприємцями, інженерами і науковцями.

Пізніше соцмережі відреагували на новину про «кому Путіна».