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Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ
фото: росЗМІ

Буданов: «Хто б не прийшов до влади, обов'язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено»

У Росії вже розпочалися дискусії, хто може замінити очільника Кремля, оскільки російський диктатор Володимир Путін може не дожити до кінця війни в Україні. Про це заявив начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.

«Навряд чи він (Путін - ред.) це переживе. І зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну», – сказав Буданов.

При цьому він відмовився називати ймовірних наступників Путіна. За словами Буданова, населення Росії підтримує дії глави Кремля стосовно війни проти України.  «Населення Російської Федерації підтримуватиме владу та її дії до самого розгрому Російської Федерації. І коли Росія програє, вони відразу почнуть говорити, що не мають до цього відношення і що їхні лідери були неправі», – підкреслив він.

Начальник військової розвідки вважає, що зараз немає шансів для державного перевороту в Росії, проте після її поразки в Україні це станеться дуже швидко.

«Я взагалі не вірю росіянам. Я не вірю, що за ним (Путіним - ред.) стоїть якась хороша людина, але хто б не прийшов до влади, обов'язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено», – додав Буданов.

Нагадаємо, за повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони Сергія Шойгу, щоб протистояти зростальному впливу військового угруповання силовиків. 

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Теги: диктатор криза Міноборони населення путін розвідка росія Кирило Буданов

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