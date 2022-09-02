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Рух Босфором відновлено: судно з українським зерном рятувальники зняли з мілини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рух Босфором відновлено: судно з українським зерном рятувальники зняли з мілини
Фото Генерального управління безпеки узбережжя Туреччини

Судно було відбуксироване на якірну стоянку в Стамбулі

Судно Lady Zehma з українським збіжжям, яке прямувало до Стамбула зняли з мілини, рух протокою Босфор відновлено. Про це повідомляє Reuters з посиланням на турецьке агентство з судноплавства.

За даними відомства, вантажне судно, яке перевозило понад 3 тис. т кукурудзи з України, було відбуксироване на якірну стоянку в Стамбулі. Рух у протоці Босфор було відновлено.

Зазначається, що буксирування та рятування Lady Zehma почалося о 21:10 за Грінвічем (23:10 за Києвом), і судно кинуло якір у районі стоянки Південного Босфору о 23:30 за Грінвічем (01:10 за Києвом).

За даними офісу губернатора Стамбула, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У четвер, 1 вересня, судно Lady Zehma з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито. У балкера Lady Zehma, який перевозив понад три тисячі тонн кукурудзи з України до італійського міста Равенна відмовило кермо і екіпаж судна вирішив посадити корабель на мілину.

Теги: зерно корабель Туреччина

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