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Судно з українським зерном заблокувало рух протокою Босфор (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Судно з українським зерном заблокувало рух протокою Босфор (фото)
Суховантаж Lady Zehma сів на мілину в протоці Босфор
фото: KEGM

Наразі Lady Zehma перебуває у бухті Бебек у Стамбулі

У четвер, 1 вересня, судно Lady Zehma з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито. Про це повідомило Генеральне управління безпеки узбережжя Туреччини.

Це було умисне рішення екіпажу, оскільки у судна відмовило кермо.

Судно Lady Zehma перевозило три тисячі тонн кукурудзи. Через аварію рух суден у Босфорі було припинено, а на місце події було направлено чотири буксири. 

Наразі Lady Zehma перебуває у бухті Бебек у Стамбулі.

Варто зауважити, що кількома днями раніше судно Lady Zehma вийшло з українського морського порту «Чорноморськ». Воно прямує в італійське місто Равенна.

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Нагадаємо, вже понад 1,5 мільйона тонн продовольства експортовано з трьох українських портів, які запрацювали завдяки зерновій ініціативі.

Додамо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

Читайте також: Українська зернова угода: куди пливуть кораблі?
Теги: Стамбул зерно корабель

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