Судно з українським зерном заблокувало рух протокою Босфор (фото)

Суховантаж Lady Zehma сів на мілину в протоці Босфор

Наразі Lady Zehma перебуває у бухті Бебек у Стамбулі

У четвер, 1 вересня, судно Lady Zehma з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито. Про це повідомило Генеральне управління безпеки узбережжя Туреччини.

Це було умисне рішення екіпажу, оскільки у судна відмовило кермо.

Судно Lady Zehma перевозило три тисячі тонн кукурудзи. Через аварію рух суден у Босфорі було припинено, а на місце події було направлено чотири буксири.

Наразі Lady Zehma перебуває у бухті Бебек у Стамбулі.

Варто зауважити, що кількома днями раніше судно Lady Zehma вийшло з українського морського порту «Чорноморськ». Воно прямує в італійське місто Равенна.

3 фото На весь екран





Нагадаємо, вже понад 1,5 мільйона тонн продовольства експортовано з трьох українських портів, які запрацювали завдяки зерновій ініціативі.

Додамо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії.