Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський розповів, скільки суден вийшло з українських портів від початку дії «зернової угоди»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки суден вийшло з українських портів від початку дії «зернової угоди»
З українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн
фото з відкритих джерел

З українських портів відправили вже пів мільйона тонн агропродукції

З українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку», – зазначив він.

Зеленський зауважив, що це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи і дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. А в перспективі – допоможе повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного.

«Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів», – додав президент.

Він повідомив, що за неповних два тижні з трьох українських портів – «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць. 

Зеленський нагадав про прибуття першого корабля під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту «Південний».

Нагадаємо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Зеленський розповів, скільки суден вийшло з українських портів від початку дії «зернової угоди»
Зеленський розповів, скільки суден вийшло з українських портів від початку дії «зернової угоди»
До Італії прибуло перше судно з українською кукурудзою та соєю
До Італії прибуло перше судно з українською кукурудзою та соєю
Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом
Уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом
З українського порту вийшов ще один караван із зерном
З українського порту вийшов ще один караван із зерном
«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп
«Нафтогаз» мусить оприлюднити правду про споживання і запаси газу під час війни, – нардеп
Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України
Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
80K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
49K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
25K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
24K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
23K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту