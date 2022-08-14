Зеленський розповів, скільки суден вийшло з українських портів від початку дії «зернової угоди»

З українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн

З українських портів відправили вже пів мільйона тонн агропродукції

З українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

«Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку», – зазначив він.

Зеленський зауважив, що це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи і дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. А в перспективі – допоможе повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного.

«Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів», – додав президент.

Він повідомив, що за неповних два тижні з трьох українських портів – «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Зеленський нагадав про прибуття першого корабля під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту «Південний».

Нагадаємо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.