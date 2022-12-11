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Санду звинуватила Росію у спробах дестабілізації ситуації в Молдові

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Санду звинуватила Росію у спробах дестабілізації ситуації в Молдові
Санду звинуватила Росію у спробах дестабілізації ситуації в Молдові
фото з відкритих джерел

Санду стверджує, що Молдова бореться з гібридною війною

Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в інтерв'ю телеканалу СNN.

Санду стверджує, що Молдова бореться з гібридною війною, у країні відзначаються спроби Москви дестабілізувати ситуацію в республіці.

«Пропаганда – це частина гібридної війни, трансформація енергоресурсів у зброю – це частина гібридної війни», – сказала Санду.

На її думку, протести в країні організовані корупційними групами із проросійськими політичними силами.

Крім того, президент зазначила, що російські військові, які перебувають у Придністров'ї, створюють додаткові ризики для безпеки Молдови.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку російських військ на інфраструктуру України, закликавши міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну.

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