Санду звинуватила Росію у спробах дестабілізації ситуації в Молдові
Санду стверджує, що Молдова бореться з гібридною війною
Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в інтерв'ю телеканалу СNN.
Санду стверджує, що Молдова бореться з гібридною війною, у країні відзначаються спроби Москви дестабілізувати ситуацію в республіці.
«Пропаганда – це частина гібридної війни, трансформація енергоресурсів у зброю – це частина гібридної війни», – сказала Санду.
На її думку, протести в країні організовані корупційними групами із проросійськими політичними силами.
Крім того, президент зазначила, що російські військові, які перебувають у Придністров'ї, створюють додаткові ризики для безпеки Молдови.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку російських військ на інфраструктуру України, закликавши міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну.
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