Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Молдові «замінували» посольство України. Відкрито кримінальну справу

Альона Боженко
glavcom.ua
У Молдові «замінували» посольство України. Відкрито кримінальну справу
Невідомі заявили про мінування посольства України в Молдові
фото ілюстративне

Поліція намагається встановити особу автора дзвінка, який повідомив про «замінування» посольства

Невідомі надіслали на електронну адресу посольства України в Молдові повідомлення про мінування. Перевірка поліції показала, що погрози виявились фейковими. Про це повідомляє News Maker.

Зазначається, що до молдавської поліції через єдину службу 112 надійшло повідомлення про те, що на електронну пошту посольства України надійшло повідомлення про замінування приміщення установи.

«Після перевірки будівлі спеціалізованими службами тривога виявилася хибною. Підозрілих або вибухонебезпечних предметів не виявлено», – зазначається у повідомленні.

Поліційна інспекція молдавського району Буюкань намагається встановити особу автора дзвінка, а за фактом неправдивого повідомлення про вчинення терористичного акту відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

7 грудня Міністр закордонних справ України повідомив 15 посольств України продовжують отримувати анонімні погрози. Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.

Читайте також: Нові виклики для Європи: «листи щастя»
Теги: Молдова посольство замінування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На адресу посольства України в Астані надійшли погрози
Посольство України в Астані отримало лист із погрозами
4 грудня, 10:59
Ще два посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки
Ще два посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки
6 грудня, 14:55
Перевірка не виявила вибухових речовин у пакунку
Правоохоронці повідомили, що було в пакунку, який отримало посольство України в Іспанії
2 грудня, 20:24

Політика

У Молдові «замінували» посольство України. Відкрито кримінальну справу
У Молдові «замінували» посольство України. Відкрито кримінальну справу
Президенту Перу оголосили імпічмент і відразу арештували: деталі скандалу
Президенту Перу оголосили імпічмент і відразу арештували: деталі скандалу
США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи (список)
США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи (список)
Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)
Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)
ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова – ЗМІ
ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова – ЗМІ
НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ
НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
23K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
16K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
15K
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї
9201
Росія планує новий наступ – Столтенберг
8735
Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту