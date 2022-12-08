У Молдові «замінували» посольство України. Відкрито кримінальну справу

Невідомі заявили про мінування посольства України в Молдові

Поліція намагається встановити особу автора дзвінка, який повідомив про «замінування» посольства

Невідомі надіслали на електронну адресу посольства України в Молдові повідомлення про мінування. Перевірка поліції показала, що погрози виявились фейковими. Про це повідомляє News Maker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що до молдавської поліції через єдину службу 112 надійшло повідомлення про те, що на електронну пошту посольства України надійшло повідомлення про замінування приміщення установи.

«Після перевірки будівлі спеціалізованими службами тривога виявилася хибною. Підозрілих або вибухонебезпечних предметів не виявлено», – зазначається у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поліційна інспекція молдавського району Буюкань намагається встановити особу автора дзвінка, а за фактом неправдивого повідомлення про вчинення терористичного акту відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

7 грудня Міністр закордонних справ України повідомив 15 посольств України продовжують отримувати анонімні погрози. Усі конверти мають одну й ту саму адресу відправника – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen.