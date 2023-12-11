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Сейм Польщі відправив уряд Моравецького у відставку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сейм Польщі відправив уряд Моравецького у відставку
Матеуш Моравецький
фото: Reuters

Очікується, що Дональд Туск буде приведений до присяги як новий прем’єр-міністр

Польський Сейм на сьогоднішньому голосуванні ухвалив рішення, що уряд чинного прем’єр-міністра Матеуша Моравецького не отримає вотуму довіри. Про це повідомляє Polsatnews.pl.

За рішення не висловлювати вотум довіри уряду Моравецького проголосувало 456 осіб. За було 190 осіб, проти – 266, і ніхто не утримався.

 Після оголошення результатів опозиційні депутати, які зібралися в залі, почали аплодувати та кричати «Дональд Туск».

Після «провалу» уряду Моравецького ініціатива призначення прем’єр-міністра переходить до компетенції Сейму Польщі. Очікується, що Дональд Туск буде приведений до присяги як новий глава уряду.

Раніше ЗМІ називали такий сценарій, за яким уряд Моравецького не отримає вотум довіри та вирушить у відставку, називали найвірогіднішим. 

Нагадаємо, що, за даними Reuters, нова політична влада в Польщі може оголосити недійсними низку міжнародних угод і контрактів, що були підписані попереднім урядом, особливо ті, що стосуються постачання озброєнь. Зокрема, під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю.

Раніше повідомлялося, новий польський уряд, який буде сформовано цього тижня, значно змінить політику щодо України. Нововведення стосуватимуться не цілей, а саме способів побудови відносин. 

Теги: Польща уряд прем’єр-міністр

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