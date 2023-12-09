Польський депутат анонсував кардинальні зміни у відносинах Варшави і Києва

Новий уряд Польщі, який може з’явитися наступного тижня, прагне уникнути криз в українсько-польських відносинах

Новий польський уряд, який буде сформовано наступного тижня, значно змінить політику щодо Україну. Нововведення стосуватимуться не цілей, а саме способів побудови відносин. Про це повідомив заступник голови комісії Сейму у закордонних справах, депутат від партії «Польща 2050» Павел Залевський, пише «Укрінформ».

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«Дуже сильно зміниться (політика щодо України – «Главком»). Але не тому, що зміниться ціль, адже вона залишатиметься такою ж: військова підтримка України, допомога у відбудові України, підтримка України на шляху до ЄС та НАТО. Але зміняться способи і можливості, оскільки Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу. І вона використовуватиме всі ті інструменти, які дає ЄС і якими чинний уряд Польщі не хотів користуватися», – пояснив польський посадовець.

За його словами, новий уряд використовуватиме всі європейські інструменти, щоб подолати кризи у відносинах, зокрема через експорт української сільськогосподарської продукції та протест польських перевізників на кордоні.

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«Завдяки більшій активності в ЄС ми будемо більш привабливим партнером для України і будемо здатні передбачати й уникати такого роду криз, які мали місце останнім часом», – зауважив Залевський.

На його думку, кризу з зерном можна владнати, якщо значно збільшити пропускну здатність транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон. Для цього необхідно побудувати відповідну інфраструктуру, зокрема морські термінали.

Також депутат переконаний, що кризу через блокування кордону польськими перевізниками, можна вирішити, якщо обидві країни матимуть рівні можливості.

Залевський розповів, що потенційний новий премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сам вирішить, коли він, як голова уряду, відвідає Київ. Однак перший свій візит він планує до Брюсселю.

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«І це дуже важливо з погляду українсько-польських відносин, оскільки чим сильнішою є позиція Польщі в ЄС і міцнішим вплив Польщі на європейську політику, тим це краще для Києва», – запевнив Залевський.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене». У чергах стоять понад 3 тис. вантажівок.

Як повідомлялося, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, переговори з урядом Польщі щодо блокади кордону тривають, знайдено певні точки дотику й компроміси. Пропозицій достатньо, аби протестувальники припинили блокувати кордон.

Нещодавно прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.