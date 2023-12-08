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Співзасновниця «Епіцентру» стала власницею великої польської компанії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Співзасновниця «Епіцентру» стала власницею великої польської компанії
Галина та Олександр Гереги є власниками групи компаній «Епіцентр»
фото з відкритих джерел

Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska

Співзасновниця ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska S.A. в рамках інвестиційного договору, підписаного з «Епіцентр К» і кіпрською Paravita Holding Limited (Нікосія). Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Як повідомила польська компанія на Варшавській фондовій біржі, Герега виступає власником фонду Solidez OG Foundation (Ліхтенштейн), який є засновником Paravita Holding Limited.

Отже, у результаті приватної підписки Paravita Holding Limited на акції Intersport Polska S.A. Герега стала непрямим власником 35,95 млн акцій польської компанії, що дає їй 51,3% в акціонерному капіталі і 49,94% голосів.

Як повідомлялося, 19 квітня цього року Intersport Polska уклала інвестиційну угоду з «Епіцентр К», який в Україні також оперує магазинами під торговельною маркою Intersport, і Paravita Holding. Документ передбачає загальний обсяг інвестицій партнера й інвестора 10 млн євро. Цю суму, як очікується, буде використано, зокрема, для розвитку польської компанії через відкриття нових і модернізацію наявних магазинів.

17 листопада керуючий і комерційний директори відокремленого підрозділу «Інтерспорт Україна» (Intersport Ukraina) ТОВ «Епіцентр К» Юлія Максименко та Бунде Айварс увійшли до наглядової ради компанії Intersport Polska S.A.

У 2022/23 фінансовому році (завершився 31 березня 2023 року) виручка Intersport Polska збільшилася на 3,3% - до 239,5 млн злотих, проте її чистий збиток зріс до 12,8 млн злотих з 1,44 млн злотих роком раніше.

Мережа Intersport Polska, згідно з інформацією на сайті, охоплює 37 магазинів загальною площею 33,6 тис. кв. м із персоналом близько 450 осіб.

Станом на грудень 2023 року мережа «Епіцентр» об'єднує 72 діючих ТЦ під брендами «Епіцентр» і «Нова лінія» в різних регіонах країни.

До слова, нещодавно ТОВ «Епіцентр К» звернулося до Антимонопольного комітету України за дозволом на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить приватному акціонерному товариству «Укргазбуд»

Теги: Польща Україна торгівля бізнес

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