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Туск пообіцяв негайно розблокувати кордон і зменшити напругу у відносинах із Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Туск пообіцяв негайно розблокувати кордон і зменшити напругу у відносинах із Україною
Туск розкритикував дії чинного уряду Матеуша Моравєцького і заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень
фото: polskieradio.pl

За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена

Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск оголосив про намір врегулювати проблемні питання у відносинах з Україною. Про це повідомляє Голос Америки.

Туск розкритикував дії чинного уряду Матеуша Моравєцького і заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні з Україною,

За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.

Він також розповів журналістам, що сподівається на голосування за новий кабінет вже у вівторок 12 грудня і приведення уряду до присяги у середу, щоб наступного є дня взяти участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

Саміт ЄС 14-15 грудня має серед іншого розглядати такі ключові питання як можливість початку переговорів про членство України, а також про кількарічну програму європейської допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Туска також запитали, чи міг би він вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який перед грудневим самітом ЄС обіцяє голосувати проти виділення допомоги Україні і початку переговорів про її вступ в Європейський Союз.

У відповідь польський політик зауважив, що зв'язки Віктора Орбана з Росією і російським президентом Володимиром Путіним, «органічні», а тому його можливості переконувати угорського керівника обмежені.

Раніше Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону.

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Теги: Польща Дональд Туск кордон страйк

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