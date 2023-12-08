Туск пообіцяв негайно розблокувати кордон і зменшити напругу у відносинах із Україною
За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена
Польський політик та лідер опозиційної партії «Громадянська коаліція» Дональд Туск оголосив про намір врегулювати проблемні питання у відносинах з Україною. Про це повідомляє Голос Америки.
Туск розкритикував дії чинного уряду Матеуша Моравєцького і заявив, що негайно візьметься за виправлення таких проблем як блокування вантажних перевезень на кордоні з Україною,
За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язання питань так, щоб блокада кордону була припинена.
Він також розповів журналістам, що сподівається на голосування за новий кабінет вже у вівторок 12 грудня і приведення уряду до присяги у середу, щоб наступного є дня взяти участь у саміті Європейського Союзу в Брюсселі.
Саміт ЄС 14-15 грудня має серед іншого розглядати такі ключові питання як можливість початку переговорів про членство України, а також про кількарічну програму європейської допомоги Україні на 50 мільярдів євро.
Туска також запитали, чи міг би він вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який перед грудневим самітом ЄС обіцяє голосувати проти виділення допомоги Україні і початку переговорів про її вступ в Європейський Союз.
У відповідь польський політик зауважив, що зв'язки Віктора Орбана з Росією і російським президентом Володимиром Путіним, «органічні», а тому його можливості переконувати угорського керівника обмежені.
Раніше Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності щодо блокади кордону.
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