Сенат Італії висловив вотум довіри прем'єру Драгі

Драгі вже вдруге надають вотум довіри

Італійський сенат висловив довіру прем'єру Італії. Це трапилось після того, як Маріо Драгі подав у відставку. Про це повідомляє La Reppublica.

Відзначається, що в ході голосування 95 сенаторів проголосували за вотум довіри для Драгі, але 38 були проти.

Всього 133 з 315 депутатів Сенату взяли участь у голосуванні. Члени трьох найбільших партій - «Рух п'яти зірок», «Вперед Італія» і «Ліга» – відмовилися голосувати.

Варто зауважити, що Драгі вже вдруге надають вотум довіри. Але члени ключової партії «Рух п'яти зірок», яка входить до коаліції, знову не взяли участь у голосуванні. Тому відставка Драгі все ще залишається можливою.

Разом з тим за інформацією ЗМІ, Драгі знову планує подати у відставку вже завтра, 21 липня.

Драгі планує завтра зустрітися з президентом Італії Серджіо Матареллою в Квірінальському палаці і заявити йому про своє звільнення з посади глави італійського уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в четвер, 14 липня, оголосив про відставку після того, як популістська партія «Рух 5 Зірок» відмовилася брати участь в урядовій коаліції.

За кілька годин до відставки Драгі Сенат Італії не зміг оголосити вотум недовіри уряду. Після цього прем’єр зустрівся з президентом Серджо Матареллою для обговорення свого майбутнього. Розмова тривала близько години, після чого Драгі оголосив про свою відставку.