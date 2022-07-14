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    Політика

    Прем’єр-міністр Італії оголосив про відставку

    Маріо Драгі очолив уряд Італії у лютому 2021 року - Прем’єр-міністр Італії оголосив про відставку
    Маріо Драгі очолив уряд Італії у лютому 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Відставка очільника італійського уряду відбулася на тлі розпаду коаліції

    Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в четвер, 14 липня, оголосив про відставку після того, як популістська партія «Рух 5 Зірок» відмовилася брати участь в урядовій коаліції. Про це повідомляє ANSA.

    За кілька годин до відставки Драгі Сенат Італії не зміг оголосити вотум недовіри уряду. Після цього прем’єр зустрівся з президентом Серджо Матареллою для обговорення свого майбутнього. Розмова тривала близько години, після чого Драгі оголосив про свою відставку.

    У заяві про відставку Драгі заявив, що «пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі».

    «В останні дні я зі свого боку докладав усіх зусиль, щоб продовжувати спільний рух, намагаючись задовольнити вимоги політичних сил. Як стало очевидним із сьогоднішнього обговорення в парламенті, цього не було достатньо», – зазначив він.

    Маріо Драгі обіймав посаду прем'єр-міністра Італії з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

    Нагадаємо, 16 червня із неоголошеним в цілях безпеки візитом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Вони відвідали постраждале від російської агресії місто Ірпінь на Київщині та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

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    Теги: Італія відставка
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    Прем’єр-міністр Італії оголосив про відставку