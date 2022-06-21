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    Суспільство

    Кого зі світових лідерів найбільше люблять українці, а кого – ненавидять: опитування

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    Найбільш симпатичні українцям лідери Британії та Польщі - Кого зі світових лідерів найбільше люблять українці, а кого – ненавидять: опитування
    Найбільш симпатичні українцям лідери Британії та Польщі
    фото: gov.pl

    Лише 1% українців позитивно ставиться до російського президента Володимира Путіна

    Польський президент Анджей Дуда та британський прем'єр Борис Джонсон є найсимпатичнішими українцям іноземними лідерами. Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії Група «Рейтинг».

    Зокрема, Джонсон симпатичний 92% опитаних, а Дуда – 91%. Замикає трійку лідерів симпатій українців президент США Джо Байден з 89%.

    92% – президент Польщі Анджей Дуда;
    91% – прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон;
    89% – президент США Джо Байден;
    73% – президент Литви Гітанас Науседа;
    71% – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
    59% – президент Туреччини Реджеп Ердоган;
    58% – президент Франції Емманюель Макрон;
    50% – президент Румунії Клаус Йоганніс (30% його не знають);
    45% – прем'єр Італії Маріо Драгі (25% його не знають);
    41% – канцлер Німеччини Олаф Шольц.

    Полярне ставлення в українців до Макрона та Шольца – багато і симпатиків, і антипатиків.

    Соціологи вказують, що за останні два місяці покращилося ставлення до Шольца, фон дер Ляєн, а погіршилося – до Ердогана та Макрона.

    Водночас до прем'єра Угорщини Віктора Орбана превалює негативне ставлення – 53%, а позитивно ставляться до нього лише 20% українців і стільки ж не знають його – 20%.

    Тотальна більшість українців негативно ставиться до президента країни-окупанта Росії Володимира Путіна (98%) та його союзника, диктатора Білорусі Олександра Лукашенка (95%). Знайшовся лише 1% респондентів, кому симпатичний Путін, та 2% – Лукашенко.