Кого зі світових лідерів найбільше люблять українці, а кого – ненавидять: опитування

Найбільш симпатичні українцям лідери Британії та Польщі

Лише 1% українців позитивно ставиться до російського президента Володимира Путіна

Польський президент Анджей Дуда та британський прем'єр Борис Джонсон є найсимпатичнішими українцям іноземними лідерами. Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії Група «Рейтинг».

Зокрема, Джонсон симпатичний 92% опитаних, а Дуда – 91%. Замикає трійку лідерів симпатій українців президент США Джо Байден з 89%.

92% – президент Польщі Анджей Дуда;

91% – прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон;

89% – президент США Джо Байден;

73% – президент Литви Гітанас Науседа;

71% – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

59% – президент Туреччини Реджеп Ердоган;

58% – президент Франції Емманюель Макрон;

50% – президент Румунії Клаус Йоганніс (30% його не знають);

45% – прем'єр Італії Маріо Драгі (25% його не знають);

41% – канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Полярне ставлення в українців до Макрона та Шольца – багато і симпатиків, і антипатиків.

Соціологи вказують, що за останні два місяці покращилося ставлення до Шольца, фон дер Ляєн, а погіршилося – до Ердогана та Макрона.

Водночас до прем'єра Угорщини Віктора Орбана превалює негативне ставлення – 53%, а позитивно ставляться до нього лише 20% українців і стільки ж не знають його – 20%.

Тотальна більшість українців негативно ставиться до президента країни-окупанта Росії Володимира Путіна (98%) та його союзника, диктатора Білорусі Олександра Лукашенка (95%). Знайшовся лише 1% респондентів, кому симпатичний Путін, та 2% – Лукашенко.