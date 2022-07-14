Президент Італії не прийняв відставку Драгі
У парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості
Президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Про це італійський президент повідомив у Twitter.
Повідомляється, що сьогодні Матарелла зустрівся з Драгі в квірінальському палаці.
«Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні», – йдеться в повідомленні.
Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale il Presidente del Consiglio Mario #Draghi, il comunicato: pic.twitter.com/WGRQUnnOQL— Quirinale (@Quirinale) July 14, 2022
Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.
Маріо Драгі обіймає посаду прем'єр-міністра Італії з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.
Нагадаємо, 16 червня із неоголошеним в цілях безпеки візитом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Вони відвідали постраждале від російської агресії місто Ірпінь на Київщині та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.