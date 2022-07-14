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    Політика

    Президент Італії не прийняв відставку Драгі

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку, але президент її не прийняв - Президент Італії не прийняв відставку Драгі
    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку, але президент її не прийняв

    У парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості

    Президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Про це італійський президент повідомив у Twitter.

    Повідомляється, що сьогодні Матарелла зустрівся з Драгі в квірінальському палаці.

    «Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні», – йдеться в повідомленні.

    Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.

    Маріо Драгі обіймає посаду прем'єр-міністра Італії з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

    Нагадаємо, 16 червня із неоголошеним в цілях безпеки візитом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Вони відвідали постраждале від російської агресії місто Ірпінь на Київщині та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

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    Теги: Італія відставка президент
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    Президент Італії не прийняв відставку Драгі