Президент Італії не прийняв відставку Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку, але президент її не прийняв

У парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості

Президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Про це італійський президент повідомив у Twitter.

Повідомляється, що сьогодні Матарелла зустрівся з Драгі в квірінальському палаці.

«Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.

Маріо Драгі обіймає посаду прем'єр-міністра Італії з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Нагадаємо, 16 червня із неоголошеним в цілях безпеки візитом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Вони відвідали постраждале від російської агресії місто Ірпінь на Київщині та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.