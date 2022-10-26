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Сенат Польщі визнав російський режим терористичним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сенат Польщі визнав російський режим терористичним
Сенат зазначив, що Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів
Сенат Польщі

Сенатори: «Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам»

Сенат Польщі сьогодні, 26 жовтня, 85 голосами ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом, в якій «рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації як терористичний режим». Про це йдеться на сайті сенату.

У резолюції сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти цю суверенну країну з карти та знищити її націю. Вони наголошують, що героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу.

Крім того, наголошується, що російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи мирні об'єкти.

«Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії», – йдеться в резолюції.

Сенат зазначив, що європейці вірили, що їм більше ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів.

«Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам», – закликали сенатори в резолюції.

Також у резолюції Сенат подякувати всім полякам і полякам, уряду та місцевій адміністрації, неурядовим організаціям і підприємцям за величезну допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб.

Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії оголосив Росію країною з терористичним режимом.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом

Теги: Польща Україна окупанти росія війна

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