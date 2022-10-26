Сенат Польщі визнав російський режим терористичним
Сенатори: «Росія повинна бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам»
Сенат Польщі сьогодні, 26 жовтня, 85 голосами ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом, в якій «рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації як терористичний режим». Про це йдеться на сайті сенату.
У резолюції сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти цю суверенну країну з карти та знищити її націю. Вони наголошують, що героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу.
Крім того, наголошується, що російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи мирні об'єкти.
«Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії», – йдеться в резолюції.
Сенат зазначив, що європейці вірили, що їм більше ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів.
«Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам», – закликали сенатори в резолюції.
Також у резолюції Сенат подякувати всім полякам і полякам, уряду та місцевій адміністрації, неурядовим організаціям і підприємцям за величезну допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб.
Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії оголосив Росію країною з терористичним режимом.
13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.
Коментарі — 0