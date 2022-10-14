Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп пояснив, що означає резолюція ПАРЄ про визнання путінського режиму терористичним

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нардеп пояснив, що означає резолюція ПАРЄ про визнання путінського режиму терористичним
 Рішення ПАРЄ можна розглядати як певний поштовх для світу 
фото з відкритих джерел

«Росіяни за війну будуть розраховуватись поколіннями, коли Путін вже помре» 

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила без перебільшення сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Для ПАРЄ – це унікальне рішення, раніше ніколи вона нічого подібного не приймала. Про це у розмові з «Главкомом» сказав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Треба розуміти природу ПАРЄ та в цілому Ради Європи – цей орган дає насамперед політичні заяви та оцінки, але до нього входять 46 країн. І це суттєвий посил для них – визнати Росію державою-терористкою.  

«Якщо ми говоримо про міжнародне право, то особливе значення це має для США, які можуть визнати країну спонсором тероризму. Це тягне за собою конкретні політичні наслідки. Рішення ПАРЄ можна розглядати як певний поштовх, оскільки однозначно зміцнить позиції тих конгресменів та сенаторів, які пропонують американському парламенту відповідне рішення прийняти», – повідомив нардеп.

Є ще й друга складова ПАРЄ: в склад Ради Європи входить і Європейський суд з прав людини. І в своїх рішеннях ЄСПЛ керується також і резолюціями ПАРЄ. Вже зараз є багато позовів до Росії з боку громадян України. Тож ця резолюція посилює юридичну позицію людей, які намагатимуться довести справедливість, домогтися компенсації і тому подібного. Звісно, можна казати, що Росія не сприймає рішень ЄСПЛ, але з такої точки зору що не прийми, вони все будуть ігнорувати. Але рано чи пізно цей день настане і ці рішення нікуди не зникнуть, вважає Гончаренко. 

«Поколіннями росіяни за війну будуть розраховуватися, мабуть, коли і Путіна не буде в живих. Як сьогодні Польща вимагає компенсацій від Німеччини через 77 років. Тож коли Росія в якомусь вигляді намагатиметься повернутися в цивілізований світ і відновити з ним стосунки, всі ці рішення вийдуть на поверхню і доведеться їх виконувати. Ви ж не забувайте, що у склад ПАРЄ входять такі країни як Азербайджан, Вірменія, Сербія, Угорщина, Туреччина і серед них не знайшлося жодного голосу «проти». Якщо вчора в ООН 143 країни підтримали Україну, що також багато, то на рівні Ради Європи ми мали майже стовідсоткову підтримку», – наголосив Гончаренко.

Напередодні під час голосування одностайність делегатів вражала: «за» проголосувало 99 делегатів, утримався – один, представник Туреччини Ахмет Чевікоз. Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила без перебільшення сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним.

Читайте також: Європа офіційно визнала Путіна терористом. Що далі?
Теги: Азербайджан Вірменія депутат Польща путін росія росіяни Сербія Туреччина Угорщина ПАРЄ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 жовтня ПАРЄ ухвалила сенсаційну резолюцію
Росія – терористка? Голова української делегації в ПАРЄ пояснила, що було ухвалено
Сьогодні, 06:59
Зеленський наголосив, що терору треба відповідати силою на всіх рівнях
«Маємо потужний відгук від ПАРЄ». Звернення Зеленського наприкінці 232-го дня війни (відео)
Вчора, 22:47
 «За» проголосувало 99 делегатів, утримався – один, від Туреччини  
Глава української делегації в ПАРЄ: Ми поламали всі плани росіян, у них істерика
Сьогодні, 08:12

Політика

Росія має сама прибрати Кримський міст, бо це самобуд – секретар РНБО
Росія має сама прибрати Кримський міст, бо це самобуд – секретар РНБО
Звільнення українських земель і підготовка до зими: Зеленський провів Ставку
Звільнення українських земель і підготовка до зими: Зеленський провів Ставку
Нардеп пояснив, що означає резолюція ПАРЄ про визнання путінського режиму терористичним
Нардеп пояснив, що означає резолюція ПАРЄ про визнання путінського режиму терористичним
Глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС
Глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС
Британська розвідка повідомила, з якою метою РФ атакує Бахмут
Британська розвідка повідомила, з якою метою РФ атакує Бахмут
«Увесь світ захоплено дивиться на нас»: Залужний звернувся до захисників
«Увесь світ захоплено дивиться на нас»: Залужний звернувся до захисників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
142K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
76K
Командир Тітушко. Як герой мемів потрапив з-під суду у військо
66K
Що з руками? Путін на саміті СНД дивно рухався (відео)
51K
«Російська армія буде знищена». Боррель різко відповів на ядерні погрози Путіна
44K
На Полтавщині впали два українських літаки

Новини

ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Сьогодні, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту