Нардеп пояснив, що означає резолюція ПАРЄ про визнання путінського режиму терористичним

«Росіяни за війну будуть розраховуватись поколіннями, коли Путін вже помре»

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила без перебільшення сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Для ПАРЄ – це унікальне рішення, раніше ніколи вона нічого подібного не приймала. Про це у розмові з «Главкомом» сказав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Треба розуміти природу ПАРЄ та в цілому Ради Європи – цей орган дає насамперед політичні заяви та оцінки, але до нього входять 46 країн. І це суттєвий посил для них – визнати Росію державою-терористкою.

«Якщо ми говоримо про міжнародне право, то особливе значення це має для США, які можуть визнати країну спонсором тероризму. Це тягне за собою конкретні політичні наслідки. Рішення ПАРЄ можна розглядати як певний поштовх, оскільки однозначно зміцнить позиції тих конгресменів та сенаторів, які пропонують американському парламенту відповідне рішення прийняти», – повідомив нардеп.

Є ще й друга складова ПАРЄ: в склад Ради Європи входить і Європейський суд з прав людини. І в своїх рішеннях ЄСПЛ керується також і резолюціями ПАРЄ. Вже зараз є багато позовів до Росії з боку громадян України. Тож ця резолюція посилює юридичну позицію людей, які намагатимуться довести справедливість, домогтися компенсації і тому подібного. Звісно, можна казати, що Росія не сприймає рішень ЄСПЛ, але з такої точки зору що не прийми, вони все будуть ігнорувати. Але рано чи пізно цей день настане і ці рішення нікуди не зникнуть, вважає Гончаренко.

«Поколіннями росіяни за війну будуть розраховуватися, мабуть, коли і Путіна не буде в живих. Як сьогодні Польща вимагає компенсацій від Німеччини через 77 років. Тож коли Росія в якомусь вигляді намагатиметься повернутися в цивілізований світ і відновити з ним стосунки, всі ці рішення вийдуть на поверхню і доведеться їх виконувати. Ви ж не забувайте, що у склад ПАРЄ входять такі країни як Азербайджан, Вірменія, Сербія, Угорщина, Туреччина і серед них не знайшлося жодного голосу «проти». Якщо вчора в ООН 143 країни підтримали Україну, що також багато, то на рівні Ради Європи ми мали майже стовідсоткову підтримку», – наголосив Гончаренко.

Напередодні під час голосування одностайність делегатів вражала: «за» проголосувало 99 делегатів, утримався – один, представник Туреччини Ахмет Чевікоз. Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила без перебільшення сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним.