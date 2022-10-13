Російський режим – терористичний: ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію

Вперше в історії Рада Європи заявила, що Україні потрібно дати засоби ППО

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Тільки що ПАРЄ прийняла дуже сильну резолюцію щодо України! За – 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат. Повна підтримка Парламентської асамблеї Ради Європи», – йдеться в повідомленні.

Найважливіші моменти резолюції:

1. Зазначається, що російський режим – є терористичним. Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму.

2. Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю. Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення.

3. Зазначається, що перебування Росії у Радбезі ООН – не є легальним, і немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться.

4. Якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.

«Ще один крок, який наближає нас до міжнародної ізоляції Росії! Працюємо далі заради перемоги України», – додав Гончаренко.

Раніше прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс пояснив, що на сьогодні Сполучені Штати Америки вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.