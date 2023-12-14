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Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
Орбан отримає для Угорщини вагому підтримку від ЄС
фото із відкритих джерел

 Угорщина отримає від ЄС щедру суму, аби країна не ветувала допомогу Україні 

Лідери країн Євросоюзу, ймовірно, домовляться на цьому тижні про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, незважаючи на погрози Угорщини накласти вето на це рішення. Про це пише Reuters з посиланням на слова єврокомісара з бюджету Йоганнеса Хана.

ЄС пропонує вписати 33 млрд євро позик та 17 млрд євро грантів Україні до свого бюджету до 2027 року. Зміни мають бути затверджені главами урядів усіх 27 країн ЄС, але Угорщина та Словаччина заявляли, що виступатимуть проти. 

12 грудня головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина схвалить надання Україні 50 млрд євро до 2027 року, якщо ЄС розморозить допомогу Будапешту на 30 млрд. Уже наступного дня Єврокомісія розблокувала третину цих коштів – 10 млрд євро. У Брюсселі наголосили, що це рішення не пов'язане із підтримкою України. 

За словами єврокомісара щодо бюджету, в результаті перегляду бюджету Угорщина отримає ще й додаткові кошти (він назвав Reuters суму 15 млрд євро) на інші витрати, зокрема зміцнення кордонів.

Якщо домовитися з Орбаном не вдасться, то Єврокомісії має запасний план, сказав Йоханнес Хан. У відповідь на запитання, чи можуть кошти для України бути виділені шляхом угоди 26 із 27 країн ЄС, він відповів, що це одна з можливостей. Хан підкреслив: він вірить, що Угорщина все ж таки погодиться з рішенням виділити гроші Україні. 

Раніше ЄС призупинив передачу Угорщині 30 млрд євро через проблеми з верховенством закону та хабарництвом у країні. Для розблокування цієї суми Будапешту потрібно виконати низку вимог – від забезпечення академічної свободи до захисту прав ЛГБТ-спільноти та надання притулку біженцям. Після цього Будапешт ухвалив закони, спрямовані на незалежність судів.

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що Європейська комісія 13 грудня, вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.  Єврокомісія заявила, що Угорщина здійснила низку реформ судової системи і, таким чином, заслуговує на доступ до частини фінансування.

До слова, уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

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Теги: Єврокомісія Будапешт Словаччина гроші Угорщина фінансування Європейський союз погрози

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