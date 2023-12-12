Угорщина назвала умову, за якої зніме вето на допомогу Україні

За словами журналістів, Угорщина прагне отримати зиск за свою згоду відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро для України

Уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро. Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє Bloomberg.

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Видання вказує, що заяви Орбана дають змогу припустити, що Угорщина прагне отримати за свою згоду високу ціну, яку іншим країнам блоку, можливо, буде важко прийняти.

«Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України – це два окремих питання», – заявив агентству Bloomberg Балаж Орбан.

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За словами Балажа Орбана, якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України здійснювалося зі зміненого бюджету Євросоюзу, тоді ці два питання стануть взаємопов'язаними

Політичний директор прем'єра Угорщини заявив, що країна, як і раніше, виступає проти повного чотирирічного плану допомоги і воліла б, щоб ЄС запропонував Україні фінансування терміном на один рік без будь-яких поправок до бюджету.

Як наголосив політичний директор, Будапешт також розгляне можливість внесення внеску в цей пакет.

Журналісти зазначають, Будапешт підвищує ставки, оскільки ЄС, як очікується, виділить близько 10 млрд євро фінансування до середи після того, як уряд ухвалив закони, спрямовані на посилення незалежності суду. Але Орбан заявив, що хоче, щоб ЄС передав усю суму – близько 30 мільярдів євро – яка була припинена торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом.

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За словами Балаша Орбана, в межах переговорів про допомогу Україні Угорщина розгляне пропозицію ЄС щодо збільшення фінансування охорони кордонів, що є постійною вимогою з боку Будапешта.

Також йтиметься про додаткові субсидії ЄС, щоб зробити економіку блоку більш конкурентоспроможною.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.