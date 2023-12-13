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Орбан обізвав політиків, які відмовляються зустрічатися з Путіним

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Орбан обізвав політиків, які відмовляються зустрічатися з Путіним
Орбан заявив про можливість зустрічі із Путіним
фото із відкритих джерел

Орбан вважає, що політики, які не хочуть зустрічатися із Путіним, зарозумілі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це «відповідатиме інтересам Угорщини». Про це угорський політик заявив в інтерв'ю виданню Mandiner. 

За словами Орбана, західні країни не бажають зустрічатися з російським президентом через свою зарозумілість, але «політика – це реальність та результати». Він зазначив, що проведе переговори з Путіним, якщо цього вимагатимуть інтереси угорського народу, і наголосив, що на це не вплине думка Євросоюзу.

«Якщо немає якихось особливих перешкод, то ми завжди маємо зустрічатися, ми завжди маємо вести переговори», – додав прем'єр Угорщини.

Раніше Орбан заявив, що не дозволить Євросоюзу зробити помилку і розпочати переговори з Україною про вступ. На його думку, Україна зараз не в тому стані, щоб розпочинати переговори про вступ, а плани Брюсселя продиктовані лише короткостроковими міркуваннями.

Нагадаємо, за словами журналістів, Угорщина прагне отримати зиск за свою згоду відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро для України

Уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро. Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє Bloomberg. Видання вказує, що заяви Орбана дають змогу припустити, що Угорщина прагне отримати за свою згоду високу ціну, яку іншим країнам блоку, можливо, буде важко прийняти.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

Читайте також: Орбан і республіканці хочуть скоординувати блокування допомоги Україні, – The Guardian
Теги: переговори Європейський союз Україна Віктор Орбан політика Угорщина міністр

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