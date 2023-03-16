США висунули жорсткий ультиматум Китаю щодо TikTok

США вважають, що китайські власники соцмережі TikTok мають продати свої частки компанії

Адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники соцмережі TikTok продали свої частки, або програма може бути заборонена в США. Про це повідомляє The Hill.

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«Адміністрація Байдена вимагає від китайських власників TikTok продати свої частки в додатку для соціальних мереж або ризикнути можливою забороною в США», – пише видання.

Уточнюється, що така вимога була висунута комітетом Мінфіну з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS).

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«Якщо метою є захист національної безпеки, то відчуження не вирішує проблему: зміна власника не накладе жодних нових обмежень на потоки даних або доступу», – заявила The Hill представник TikTok Морін Шанахан.

За її словами, найкращий спосіб усунути побоювання з приводу національної безпеки – «це прозорий захист даних користувача за допомогою надійного стороннього моніторингу, перевірки та верифікації, які ми вже впроваджуємо».

Наприкінці минулого року Конгрес США схвалив законопроект, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду.

У лютому Білий дім надав усім федеральним агентствам 30 днів на те, щоб видалити TikTok з усіх урядових пристроїв. У свою чергу, американські законодавці планують розглянути законопроект, який дозволить президенту Сполучених Штатів заборонити додаток.

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Загалом тринадцять штатів США вже вжили заходів проти TikTok, який належить компанії ByteDance, що базується у Китаї.

На думку американської влади, китайська програма може використовуватися урядом КНР для збору даних американських користувачів. Програма TikTok налічує понад 100 млн користувачів у США.

Нагадаємо, в Уманському районі Черкаської області підлітки зняли з могили загиблого військового державний прапор, зафільмували процес та виклали в TikTok. Про це повідомили Головне управління Національної поліції в Черкаській області та Монастирищенська міська громада.