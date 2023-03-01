Білий дім готовий посилити обмеження щодо TikTok

У Білому домі заявили що буде із TikTok

Закон про заборону китайського додатка в США проходить через Конгрес

У Білому домі заявили, що США готові до подальших дій щодо обмеження TikTok, оскільки закон про заборону китайського додатка в Сполучених Штатах почав проходити через Конгрес країни. Про це пише Al Jazeera.

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Адміністрація президента Джо Байдена має намір перешкодити Китаю та іншим країнам «використовувати цифрові технології та дані американців у спосіб, який створює неприйнятні ризики національній безпеці», заявила прес-секретар Білого дому Олівія Далтон.

«Ми продовжимо розглядати інші дії, які ми можемо вжити, включаючи те, як працювати з Конгресом у цьому питанні», – сказала Далтон.

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Пізніше у вівторок Комітет Палати представників мав проголосувати за закон, поданий республіканцями, що надає Байдену повноваження повністю заборонити TikTok у США.Після цього законопроект піде на повне голосування в Палаті представників, де його також, ймовірно, ухвалять.

Служба обміну відео має понад мільярд користувачів у всьому світі, зокрема понад 100 мільйонів у США, де стала TikTok став своєрідною модою, особливо серед молоді.

Американський союз громадянських свобод заявив, що виступає проти нещодавно представленого законопроекту, стверджуючи, що він обмежує свободу слова.

«Конгрес не повинен цензурувати цілі платформи та позбавляти американців їхнього конституційного права на свободу слова та вираження поглядів», — сказала старший політичний радник ACLU Дженна Левентофф,

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«Ми сподіваємося, що коли справа доходить до вирішення проблем національної безпеки щодо TikTok, окрім урядових пристроїв, Конгрес дослідить рішення, які не призведуть до цензури голосів мільйонів американців», — сказала прес-секретар TikTok Брук Оберветтер.

Закон почне проходити через Конгрес, оскільки західні уряди продовжують забороняти TikTok на державних пристроях після аналогічної заборони, яку Байден підписав у січні.

Нагадаємо, МЗС Китаю назвало доручення держустановам США видалити TikTok зловживанням владою. За словами представника міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, США перебільшують концепцію національної безпеки та зловживають державною владою з метою придушення іноземних компаній.

Парламент Данії оголосив у вівторок, що попросив депутатів і персонал видалити TikTok з мобільних пристроїв через «ризик шпигунства». Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, заборонила додаток на робочих пристроях, щоб «захистити» установу, а уряд Канади цього тижня заборонив TikTok на всіх своїх телефонах і пристроях.