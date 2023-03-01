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Європарламент заборонив використовувати TikTok

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Європарламент заборонив використовувати TikTok
фото з відкритих джерел

Співробітники установи через «занепокоєння кібербезпекою» не зможуть постити у популярній соціальній мережі

Європейський парламент у вівторок, 28 лютого, заборонив використання соціального медіа-додатку TikTok на пристроях співробітників і рекомендував євродепутатам видалити його зі своїх телефонів. Про це повідомляє Politico.

Наслідуючи Європейську комісію та Раду ЄС, президент парламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Чіоккетті повідомили близько 8000 чиновників, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв, таких як мобільні телефони та планшети, до 20 березня.

Також «наполегливо рекомендується», щоб депутати Європарламенту, їхні співробітники та акредитовані помічники видалили TikTok зі своїх особистих пристроїв.

Politico нагадує, що популярний додаток для обміну відео належить китайській технологічній фірмі ByteDance і став центром побоювань щодо безпеки та захисту даних.

«Виникло занепокоєння щодо кібербезпеки стосовно використання платформи соціальних мереж TikTok, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами», — йдеться в електронному листі парламенту, надісланому співробітникам у вівторок.

«Я вважаю, що це логічно та важливо, щоб парламент приєднався до інших європейських інституцій у цьому», – сказала Діта Чаранзова, віце-президент із питань кібербезпеки.

Деякі політичні групи, такі як правоцентристська Європейська народна партія та ліві, зберігають присутність на платформі.

Теги: соціальні мережі Європейський союз

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