Європарламент заборонив використовувати TikTok

Співробітники установи через «занепокоєння кібербезпекою» не зможуть постити у популярній соціальній мережі

Європейський парламент у вівторок, 28 лютого, заборонив використання соціального медіа-додатку TikTok на пристроях співробітників і рекомендував євродепутатам видалити його зі своїх телефонів. Про це повідомляє Politico.

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Наслідуючи Європейську комісію та Раду ЄС, президент парламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Чіоккетті повідомили близько 8000 чиновників, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв, таких як мобільні телефони та планшети, до 20 березня.

Також «наполегливо рекомендується», щоб депутати Європарламенту, їхні співробітники та акредитовані помічники видалили TikTok зі своїх особистих пристроїв.

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Politico нагадує, що популярний додаток для обміну відео належить китайській технологічній фірмі ByteDance і став центром побоювань щодо безпеки та захисту даних.

«Виникло занепокоєння щодо кібербезпеки стосовно використання платформи соціальних мереж TikTok, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами», — йдеться в електронному листі парламенту, надісланому співробітникам у вівторок.

«Я вважаю, що це логічно та важливо, щоб парламент приєднався до інших європейських інституцій у цьому», – сказала Діта Чаранзова, віце-президент із питань кібербезпеки.

Деякі політичні групи, такі як правоцентристська Європейська народна партія та ліві, зберігають присутність на платформі.