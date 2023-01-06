Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що не так із фрегатом «Адмірал Горшков», який Путін відправив на війну (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
Що не так із фрегатом «Адмірал Горшков», який Путін відправив на війну (фото)
фрегат «Адмірал Горшков»
фото з відкритих джерел

Рустам Адагамов припустив, що зараз фрегат відправили на війну «для демонстрації сили»

Фрегат «Адмірал Горшков», який диктатор Володимир Путін вивів на фронт, – це невеликий корабель із важким судном. Фрегат часто ремонтували через різні поломки. Про це повідомив російський блогер Рустам Адагамов.

«Слід зазначити, що «Горшков» це маленький корабель з важким судном. Його спустили на воду в 2010-му, а в склад флоту змогли включити тільки через вісім років. Тому що на ньому постійно були поломки механізмів, пожежа двигуна, проблеми з озброєнням і так далі», – йдеться у дописі.

Блогер припустив, що зараз фрегат відправили на війну «для демонстрації сили». 

Також Адагамов посміявся з погрози Медведєва.

«1000 км дальності їх застосування з гіперзвуком і можливість використовувати будь-який заряд з гарантією подолання будь-якої протитанкової оборони. Нехай стоїть десь у 100 милях від берега, ближче до річки Потомак. Таму радійте!», – пригрозив Медведєв, і це, звичайно, дуже смешно», – написав блогер.

фото: Рустам Адагамов
фото: Рустам Адагамов

Нагадаємо, 4 січня диктатор Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков» із гіперзвуковими ракетними системами «Циркон».

Зазначають, що на корабель завантажено боєкомплект ракет «Циркон», «Калібр», засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії, тож «екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби».

Раніше стало відомо, що 31 липня 2022 року Путін заявив, що «Адмірал Горшков» стане першим кораблем, який отримає ядерні ракети із швидкістю польоту 12 тис. км/год.

Раніше повідомляли, що 28 липня 2018 року фрегат офіційно увійшов у склад Північного флоту Росії.

Урочиста церемонія підйому прапора на головному фрегаті проекту 22350 «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков» відбулася в Санкт-Петербурзі.

Фрегати проекту 22350 мають наступні характеристики: водотоннажність – 5000 тонн, довжина – 135 метрів, швидкість – до 29 вузлів, дальність плавання - 4500 миль, автономність – 30 діб, екіпаж – 170 осіб. Кораблі цього проекту є носіями крилатих ракет «Калібр» і / або «Онікс».

Читайте також: Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Теги: корабель росія флот війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Лукашенко завітав у гості до путінської армії та приніс подарунки (фото)
Лукашенко завітав у гості до путінської армії та приніс подарунки (фото)
Що не так із фрегатом «Адмірал Горшков», який Путін відправив на війну (фото)
Що не так із фрегатом «Адмірал Горшков», який Путін відправив на війну (фото)
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою (фото)
До Білорусі прибув новий ешелон із російською технікою (фото)
Politico: США передасть Україні сучасні зенітні ракети Sea Sparrow
Politico: США передасть Україні сучасні зенітні ракети Sea Sparrow
Генсек ООН дав оцінку «різдвяному перемир'ю» Росії
Генсек ООН дав оцінку «різдвяному перемир'ю» Росії
Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною
Істерика у ватних пабліках: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
7111
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6844
Кремль оголосив про припинення вогню
6620
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
5801
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
5795
Мобілізація в РФ: Генштаб розкрив плани Кремля

Новини

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Сьогодні, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту