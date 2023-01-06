Що не так із фрегатом «Адмірал Горшков», який Путін відправив на війну (фото)

Рустам Адагамов припустив, що зараз фрегат відправили на війну «для демонстрації сили»

Фрегат «Адмірал Горшков», який диктатор Володимир Путін вивів на фронт, – це невеликий корабель із важким судном. Фрегат часто ремонтували через різні поломки. Про це повідомив російський блогер Рустам Адагамов.

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«Слід зазначити, що «Горшков» це маленький корабель з важким судном. Його спустили на воду в 2010-му, а в склад флоту змогли включити тільки через вісім років. Тому що на ньому постійно були поломки механізмів, пожежа двигуна, проблеми з озброєнням і так далі», – йдеться у дописі.

Блогер припустив, що зараз фрегат відправили на війну «для демонстрації сили».

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Також Адагамов посміявся з погрози Медведєва.

«1000 км дальності їх застосування з гіперзвуком і можливість використовувати будь-який заряд з гарантією подолання будь-якої протитанкової оборони. Нехай стоїть десь у 100 милях від берега, ближче до річки Потомак. Таму радійте!», – пригрозив Медведєв, і це, звичайно, дуже смешно», – написав блогер.

фото: Рустам Адагамов

Нагадаємо, 4 січня диктатор Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу вивели на фронт фрегат «Адмірал Горшков» із гіперзвуковими ракетними системами «Циркон».

Зазначають, що на корабель завантажено боєкомплект ракет «Циркон», «Калібр», засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії, тож «екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби».

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Раніше стало відомо, що 31 липня 2022 року Путін заявив, що «Адмірал Горшков» стане першим кораблем, який отримає ядерні ракети із швидкістю польоту 12 тис. км/год.

Раніше повідомляли, що 28 липня 2018 року фрегат офіційно увійшов у склад Північного флоту Росії.

Урочиста церемонія підйому прапора на головному фрегаті проекту 22350 «Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков» відбулася в Санкт-Петербурзі.

Фрегати проекту 22350 мають наступні характеристики: водотоннажність – 5000 тонн, довжина – 135 метрів, швидкість – до 29 вузлів, дальність плавання - 4500 миль, автономність – 30 діб, екіпаж – 170 осіб. Кораблі цього проекту є носіями крилатих ракет «Калібр» і / або «Онікс».