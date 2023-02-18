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Шокуючі цифри: Блінкен назвав втрати Росії у війні з Україною

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Шокуючі цифри: Блінкен назвав втрати Росії у війні з Україною
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в України знищено 142270 загарбників
фото з відкритих джерел

Понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати

З початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну було вбито та поранено 200 тисяч російських військових. Про це повідомляє Bild.

«Згідно з американськими джерелами, під час війни з Україною було вбито та поранено 200 тисяч росіян», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції.

Крім того, він нагадав, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, бо не хочуть воювати. За минулий рік тисячі компаній заморозили свій бізнес у РФ, оскільки побоювалися шкоди репутації.

«Погляньте, що Путін зробив зі своєю країною!», – підкреслив Блінкен, звертаючись до учасників конференції.

Як повідомлялося, за даними розвідки НАТО, російська армія втрачає 2000 військових за кожні 90 метрів просування українською землею

За даними Генштабу, за минулу добу, 17 лютого, українські захисники ліквідували 1010 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в України знищено близько 142270 російських загарбників.

Теги: армія путін бізнес Ентоні Блінкен втрати

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