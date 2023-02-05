Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець

Програвай вже скоріше...

Зараз спостерігаю багато хвилювань щодо ймовірного наступу путіноїдів. Чергова хвиля. Вже еннна… Хочу заспокоїти. Саме страшне ми вже пережили.

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Якщо рашка не змогла захопити Україну «за три дні», то за рік після цього у неї це точно не вийде. Тому давайте без паніки. Настільки захищеним як зараз, Київ не був ніколи.

Ми вже навчились жити без світла. А зима завершується. На заправках вже давно немає черг. І навіть ворожі ракети майже не долітають до цілі.

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Не ми хотіли цієї війни. А ворог. Тепер він не знає як її завершити собі на користь. Для рашистстького голого короля ситуація патова.

Йому лишається лише йти вперед. Інакше миттєва поразка. Путін як може затягує свій буремний кінець.

У нас інші цілі. Нам потрібно скоріше знищити весь ржавий брухт ворога. Який ще може їхати, стріляти, летіти. Бо нам не потрібно воювати роками. Ми прагнемо перемогти в цьому році. Та повернутися до нормального життя.

Тому, хай атакує. Чим швидше розіб‘ємо рештки «другої армії світу», тим краще. Сила дій ворога визначитиме силу протидій ЗСУ та наших союзників. Якщо зараз деякі країни вже готові надати Україні літаки винищювачи, то після чергового зашквару з боку росії, ми їх точно отримаємо.

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І чим далі, тим сильнішою ставатиме Україна. До самої Перемоги. Так що, давай пуйло! Програвай вже скоріше.