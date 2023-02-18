Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Мінус» понад тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Мінус» понад тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу
ЗСУ завдають значних втрат ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники вже ліквідували понад 142 тис. російських окупантів

За минулу добу, 17 лютого, українські захисники ліквідували 1010 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в України знищено близько 142270 російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2023-го орієнтовно склали:

  • танків ‒ 3303 (+5 за добу) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 6533 (+13) од.,
  • артилерійських систем – 2326 (+4) од.,
  • РСЗВ – 469 (+2) од.,
  • засобів ППО ‒ 243 (+2) од.,
  • літаків – 298 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3)од.,
  • крилатих ракет ‒ 871 (+0) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 223 (+2) од.
«Мінус» понад тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу фото 1

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за даними розвідки НАТО, російська армія втрачає 2000 військових за кожні 90 метрів просування українською землею

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через війну та санкції РФ до 2026 року втратить $190 млрд
Скільки коштів Росія втратить через війну та санкції: прогноз Bloomberg
Вчора, 16:05
Росія у лютому втратила вп’ятеро більше солдатів, аніж зазвичай – BBC
Росія у лютому втратила вп’ятеро більше солдатів, аніж зазвичай – BBC
Вчора, 19:09
Скільки бійців ПВК Вагнера втратила в Україні – дані від Білого дому 
Скільки бійців ПВК Вагнера втратила в Україні – дані від Білого дому 
Сьогодні, 02:31

Події в Україні

Загроза ракетної атаки: в Україні масштабна повітряна тривога
Загроза ракетної атаки: в Україні масштабна повітряна тривога
«Мінус» понад тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу
«Мінус» понад тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу
«Великий наступ» Путіна: міністр оборони Британії розкрив правду про «успіхи» РФ
«Великий наступ» Путіна: міністр оборони Британії розкрив правду про «успіхи» РФ
Америка вдосконалює санкції, ЄС міркує про майбутнє ЗСУ без США: головне за ніч
Америка вдосконалює санкції, ЄС міркує про майбутнє ЗСУ без США: головне за ніч
Наступальні дії ворог веде переважно на Сході країни – Генштаб
Наступальні дії ворог веде переважно на Сході країни – Генштаб
Скільки бійців ПВК Вагнера втратила в Україні – дані від Білого дому 
Скільки бійців ПВК Вагнера втратила в Україні – дані від Білого дому 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
21K
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
20K
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
7920
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
7435
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
7032
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту