«Мінус» понад тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Українські захисники вже ліквідували понад 142 тис. російських окупантів

За минулу добу, 17 лютого, українські захисники ліквідували 1010 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в України знищено близько 142270 російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2023-го орієнтовно склали:

танків ‒ 3303 (+5 за добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6533 (+13) од.,

артилерійських систем – 2326 (+4) од.,

РСЗВ – 469 (+2) од.,

засобів ППО ‒ 243 (+2) од.,

літаків – 298 (+0) од.,

гелікоптерів – 287 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3)од.,

крилатих ракет ‒ 871 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од.,

спеціальної техніки ‒ 223 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Як повідомлялося, за даними розвідки НАТО, російська армія втрачає 2000 військових за кожні 90 метрів просування українською землею.