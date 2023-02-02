Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом

Президент країни-агресорки Володимир Путін намагається створити умови для подальших російських рейдів у північно-східні райони України для посилення внутрішніх інформаційних операцій та притиснення українських сил до північних прикордонних районів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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1 лютого Путін провів нараду щодо відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській та Курській областях після «обстрілів неонацистськими формуваннями». Путін зазначив, що Кремль ставить пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є «справою військового відомства».

«Зосередженість Путіна на передбачуваній небезпеці обстрілу українцями прикордонних регіонів, ймовірно, служить подвійній меті. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян, щоб отримати внутрішню підтримку тривалої війни. Путін також може встановлювати умови, щоб відвернути й розсіяти українські сили від критичних напрямків просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів», – вважають аналітики.

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За оцінками ISW, російське вторгнення з Білорусі є малоймовірним, а інформаційна операція з метою прикріплення українських військ до північного українсько-білоруського кордону, ймовірно, дає збій. «Загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей у північну та північно-східну Україну, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах для захисту від таких нападів, таким чином розосередивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

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Путін вигадав нове «пріоритетне завдання» війни Росії проти України – хоче уникнути обстрілів російської території