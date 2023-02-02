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Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
Російський диктатор заявив про нову ціль «спецоперації»
фото з відкритих джерел

Президент країни-агресорки Володимир Путін намагається створити умови для подальших російських рейдів у північно-східні райони України для посилення внутрішніх інформаційних операцій та притиснення українських сил до північних прикордонних районів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

1 лютого Путін провів нараду щодо відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській та Курській областях після «обстрілів неонацистськими формуваннями». Путін зазначив, що Кремль ставить пріоритетом припинення українських обстрілів прикордонних регіонів, але це завдання є «справою військового відомства».

«Зосередженість Путіна на передбачуваній небезпеці обстрілу українцями прикордонних регіонів, ймовірно, служить подвійній меті. Це сприяє інформаційній операції, спрямованій на те, щоб представити війну в Україні як загрозу існуванню російських громадян, щоб отримати внутрішню підтримку тривалої війни. Путін також може встановлювати умови, щоб відвернути й розсіяти українські сили від критичних напрямків просування, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів», – вважають аналітики. 

За оцінками ISW, російське вторгнення з Білорусі є малоймовірним, а інформаційна операція з метою прикріплення українських військ до північного українсько-білоруського кордону, ймовірно, дає збій. «Загроза транскордонних рейдів з Бєлгородської, Брянської та Курської областей у північну та північно-східну Україну, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути обмежені підрозділи в цих районах для захисту від таких нападів, таким чином розосередивши українські війська напередодні ймовірної російської наступальної операції в найближчі місяці», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Українські офіційні особи продовжують попереджати про намір Росії провести вирішальну наступальну операцію на Донбасі в лютому та/або березні.
  • Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південний захід від Бахмута.
  • Російські війська 1 лютого продовжували обмежені наземні атаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжують безуспішні операції з підриву на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області, намагаючись перешкодити українським військам закріпитися на островах.
  • Російські чиновники планують запропонувати мораторій на закон про державні закупівлі, щоб спростити процедури витрачання коштів на тлі все більш дорогих військових зусиль.
  • Зусилля «групи Вагнера» із вербування ув'язнених, можливо, сповільнилися в попередні місяці.
  • 30 січня в окупованому Криму кримські партизани, ймовірно, здійснили підрив із застосуванням саморобного вибухового пристрою.
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом фото 1

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

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Теги: росія путін окупанти війна

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