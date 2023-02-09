Путін розповів, як ледь не вмер

Путін розказав, як ледь не помер в авіакатастрофі

Літак, на борту якого був Путін, ледь не потрапив в авіакатастрофу

Літак президента РФ потрапив у серйозні неприємності при посадці. В один із двигунів літака потрапила пташка, так що двигун повністю припинив працювати. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Літак з двома двигунами. В один двигун потрапила пташка, так що він перестав працювати… Командир сказав, що «ми дотянєм», так що в нас вийшло сісти на аеродром», – сказав Путін.

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Диктатор РФ також зауважив, що вибір «завжди треба робити на користь безпеки».

Нагадаємо, що Путіну недовго залишилося перебувати в безпеці. Нещодавно терорист Гіркін-Стрєлков заявив, коли та за якої умови президент Путін може втекти з Росії.