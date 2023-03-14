Скільки союзників у Росії? Пропагандистка Путіна викрила сама себе (відео)

Пропагандистка Маргарита Симоньян намагається запевнити росіян, що Росія воює з «усім НАТО»

За словами російської пропагандистки Маргарити Симоньян, Росія вже нібито перемогла Україну і зробила це ще в лютому 2022 року. Виправдовуючи чергові військові провали РФ, пропагандистка в етері російського телебачення заявила, що Росія тепер воює з усім колективним Заходом і перемагає проти відсутність союзників.

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Симоньян стверджує, що нібито й не сумнівається у тому, що російським військам під силу протистояти Заходу. Це попри те, що Росія, як визнала Симоньян, не має впливових союзників.

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«У Другій світовій війни Росія була разом з вплвовими країнами. Зараз же ми воюємо проти всього Заходу. І зараз у нас нема таких впливових союзників, як були під час Другої світової», – пожалілася Симоньян.

Пропагандистка додала, що для Росії війна в Україні навіть важливіша, ніж була Друга світова війна. Симоньян також заявила, що Росія має багато «доброзичливих спостерігачів».

«Китай, Індія, Латинська Америка, арабський світ… Проте созники хто? Хто допоможе нам ленд-лізом, хто відкриє другий фронт? Таких союзників у нас нема», – зізналася Симоньян.

Симоньян каже, що достатньо уявити, що буде, «коли ми у цій війні переможемо».

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«Я навмисно кажу не якщо, а коли, з божою поміччю», – сказала Симоньян і при цьому перехрестилася.

Осінивши себе хресними знаменням, одна з перших осіб російської пропаганди заявила, що зі взяттям Бахмута (у РФ місто називають Артемівськом) і Вугледара Росія «переможе весь західний світ, який туди зараз відправляє всю свою міць».

Нагадаємо, що нещодавно Симоньян заявила, що Путін нищить українські міста «на благо».

До слова, до України приїхала відома російська пропагандистка Євгенія Альбац, яка довго товаришувала з Симоньян. Російська журналістка в'їхала до України за паспортом громадянки Ізраїлю.