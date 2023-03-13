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Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу
«Хороша росіянка» Альбац милується українськими містами
фото з відкритих джерел

Пропагандистка та давня товаришка Маргарити Симоньян Євгенія Альбац  в'їхала в Україну з паспортом РФ

Російська пропагандистка, відома своїми висловами про підтримку російських солдатів, Євгенія Альбац подорожує Україною. Як повідомила журналістка Зоя Казанши, росіянка уже відвідала кілька міст. 

Ймовірно, Альбац заїхала в Україну з російським паспортом. У неї також є ізраїльське громадянство, однак його в цьому випадку пропагандистка не використовувала.

«А це значить, що хтось із влади дав команду на дозвіл-візу-в’їзд», – написала Казанши.

Альбац була в Києві у той момент, коли ховали Да Вінчі. Окрім цього вона відвідала Вінницю, Хмельницький і нещодавно прибула до Одеси.

«Дуже чисто. Усе, як за СРСР, але дуже чисто. Зранку кава в тій же гранованій склянці з підсклянником. У Хмельницький поїзд прийшов хвилина у хвилину», – пише Альбац на сторінці у Facebook. 

У коментарях до допису пропагандистка Альбац зазначила, що приїхала в Україні по роботі. Вона, мовляв, журналістка. І позиціонує себе як російську опозиціонерку.

Проросійська пропагандистка приїхала в Одесу фото 1

«Альбац жерла і пила в Києві, коли тисячі людей хоронили легендарного Да Вінчі. Жерла і пила у Вінниці. Тепер приїхала жерти і пити в Одесу. Вона тут вояж здійснює, розумієте? Зрозуміло, що її сюди запросили. Із тих, хто все ще продовжує сповідувати «какая разніца» і розповідати нам, що «нє всє русскіє одінаковиє, єсть харошиє», – обурилась Казанши.

Казанши зазначає, що Євгенія Альбац до лютого 2022-го року підтримувала російський режим. Вона товаришувала з прокремлівською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, а кілька років тому у своїх ефірах думала, скільки загине українців, коли Росія буде прокладати коридор з Донбасу до Криму.

Пропагандистки Альбац і Симоньян на футбольному матчі влітку 2018 року
Пропагандистки Альбац і Симоньян на футбольному матчі влітку 2018 року

Окрім цього, після 24 лютого вона не перестала підтримувати Росію.

«У західних військових експертів немає такого уявлення, що зараз російську армію розгромлять. Не має зараз таких даних, що розгромлять.  І до кінця року не розгромлять. На жаль… чи на щастя…. Я все-таки залишаюсь лояльною до свого прапора. Я не можу їм бажати», – передає Казанши слова Альбац.

Також вона переживала про те, що російські солдати, котрі воюють в Україні, погано екіпіровані й у них немає бронежилетів.

Нагадаємо, що навколо впливової кінопремії «Оскар» вирує скандал. Цьогоріч нагороду за найкращий документальний фільм отримав фільм про російського опозиціонера Олексія Навального. 

Теги: росія пропагандист Маргарита Симоньян

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