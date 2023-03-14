Пропагандистка Альбац в Одесі. ЗМІ дізналися, як росіянка в'їхала в Україну

За останні дні російська журналістка Євгенія Альбац побувала у Хмельницькому, Вінниці, Києві та Одесі

Російська журналістка Євгенія Альбац, яка раніше непрямо висловлювала підтримку російській армії у війні проти України, прибула до нашої держави за паспортом громадянки Ізраїлю. Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на власні джерела.

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Як повідомили джерела, Альбац перетнула український кордон не за російським паспортом, а за паспортом громадянки Ізраїлю. Крім того, жодної інформації щодо заборони в’їзду Альбац в Україну правоохоронці не отримували.

Ще 7 березня Євгенія Альбац повідмила на власній сторінці, що прибула до Хмельницького. Після того вона побувала у Вінниці та Києві, а в неділю 12 березня вже робила дописи, публікуючи фото з Одеси.

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Уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євгенія Альбац відзначилася неоднозначними висловлюваннями щодо війни, зокрема непрямо висловлюючи підтримку російським військовим у війні проти України.

Зокрема, у вересні 2022 року вона обурювалася недостатній укомплектованості російської армії у війні проти Україні, називаючи зловживання російських чиновників у забезпеченні армії «за межею добра і зла».

У березні 2023 року під час обговорення війни Росії проти України вона прямо заявила, що «залишається, на жаль чи на щастя, лояльною своєму прапору», тож «не може бажати [розгрому російської армії]».

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«Росіяни отримують внж, паспорти, громадянство інших краін та пнуться до нас. Треба проблему вирішувати на державному рівні. Не треба, безумовно, забороняти в'ізд будь-кому з Росіі. Але фільтр навіть поза механізмом санкцій, певно, потрібен», – написала журналістка Наталія Лигачова.

Євгенія Альбац – російська журналістка, раніше була головною редакторкою російського політичного журналу The New Times. До закриття в лютому 2022 року нібито ліберальної радіостанції «Ехо Москви» вела авторську передачу «Повний Альбац». Зараз розвиває свій ютуб-канал.

29 липня 2022 року міністерство юстиції Росії внесло Альбац до реєстру «ЗМІ – іноземних агентів». У вересні 2022-го Альбац оголосила, що переїжджає з Росії до США, де планувала викладати у Нью-Йоркському університеті.

Нагадаємо, що вчора журналісти з'ясували, що Євгенія Альбац – давня товаришка пропагандистів Маргарити Симоньян та Захара Прилєпіна.