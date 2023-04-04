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Сьогодні у США історична подія: вперше експрезидент постане перед судом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сьогодні у США історична подія: вперше експрезидент постане перед судом
Трамп закликав своїх прихильників до протесту
фото з відкритих джерел

Поліція Нью-Йорка готується до масових акцій протесту

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 квітня, прибув до Нью-Йорка напередодні висунення йому кримінальних звинувачень у справі щодо виплати грошей за мовчання порнозірці під час його кампанії 2016 року.

Особистий літак Трампа приземлився в аеропорту Ла-Гуардія 3 квітня після його вильоту з Флориди.

Трамп має постати перед судом Нью-Йорка 4 квітня. Це перше в історії кримінальне обвинувачення проти президента США.

Поліція Нью-Йорка готується до масових акцій як прихильників Трампа, так і його противників. Мер міста Ерік Адамс закликав зберігати спокій. Департамент поліції надіслав наказ про готовність своїм 35 тисячам офіцерів.

Поліція готується застосувати запобіжні заходи на випадок масових заворушень у разі арешту експрезидента Дональда Трампа.

Раніше Трамп закликав своїх прихильників до протесту.

76-річний республіканець Трамп висуває свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.

 

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