Наразі правоохоронні органи не відстежують жодних конкретних, достовірних загроз на адресу Капітолію

В Америці поліція Капітолію готується застосувати запобіжні заходи на випадок масових заворушень у разі арешту експрезидента Дональда Трампа. Про це повідомляє NBC.

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За словами представника поліції, поки що не спостерігаються конкретні загрози Капітолію чи іншим державним установам.

«Однак існує потенціал для демонстрацій. Поліція Капітолію працює з партнерами з правоохоронних органів, тому ви зможете спостерігати велику присутність правоохоронців на Капітолійському пагорбі», – зазначили у поліції.

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Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що суд видав орден на його арешт, який має відбутися у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з колишнім президентом США.

Раніше експрезидент США Дональд Трамп схвально оцінив диктаторський режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що його категорично не можна змінювати.

Також Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.