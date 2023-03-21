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Ймовірний арешт Трампа: поліція Капітолю почала підготовку до протестів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ймовірний арешт Трампа: поліція Капітолю почала підготовку до протестів
фото з відкритих джерел

Наразі правоохоронні органи не відстежують жодних конкретних, достовірних загроз на адресу Капітолію

В Америці поліція Капітолію готується застосувати запобіжні заходи на випадок масових заворушень у разі арешту експрезидента Дональда Трампа. Про це повідомляє NBC.

За словами представника поліції, поки що не спостерігаються конкретні загрози Капітолію чи іншим державним установам.

«Однак існує потенціал для демонстрацій. Поліція Капітолію працює з партнерами з правоохоронних органів, тому ви зможете спостерігати велику присутність правоохоронців на Капітолійському пагорбі», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що суд видав орден на його арешт, який має відбутися у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з колишнім президентом США. 

Раніше експрезидент США Дональд Трамп схвально оцінив диктаторський режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що його категорично не можна змінювати. 

Також  Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій. 

Теги: Дональд Трамп арешт поліція орден США

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