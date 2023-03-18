Правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що суд видав орден на його арешт, який має відбутися у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з колишнім президентом США. Про це пише Associated Press.

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Сьогодні, 18 березня, Трамп опублікував допис у соціальній мережі, в якому стверджує, що «незаконні витоки» з офісу окружного прокурора Манхеттену вказують на те, що «найвизначніший кандидат від Республіканської партії і колишній президент Сполучених Штатів буде заарештований у вівторок наступного тижня».

Також Трамп закликав своїх прихильників до протесту.

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Правоохоронці в Нью-Йорку проводять підготовчі заходи з безпеки на випадок, якщо Трампу можуть бути пред'явлені звинувачення.

Наразі публічно не було оголошено жодних часових рамок для таємної роботи великого журі у справі, включаючи будь-яке потенційне голосування щодо висунення обвинувачень експрезиденту.

Раніше експрезидент США Дональд Трамп схвально оцінив диктаторський режим президента Росії Володимира Путіна і заявив, що його категорично не можна змінювати.

Також Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.