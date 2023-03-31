Колишньому президенту США Дональду Трампу висуното кримінальне обвинувачення

30 березня колишньому президенту США Дональду Трампу cуд присяжних в Нью-Йорку висунув звинувачення після розслідування виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс, – повідомило джерело в правоохоронних органах американським ЗМІ.

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Адвокат Трампа розповіла Reuters, що її поінформували про обвинувальний акт, що зробить її підзахисного першим колишнім президентом США, якому пред’явлено кримінальні звинувачення. Конкретні звинувачення поки невідомі.

Дональд Трамп назвав ці звинувачення «політичним переслідуванням» і «втручанням у вибори».

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Як ми повідомляли раніше, конкурент Трампа на виборах США планує відвідати Україну.

Ще раніше, Дональд Трамп заявляв про свій ймовірний арешт, а поліція Капітолю почала підготовку до протестів.