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Справа MH17: Австралія вимагає екстрадиції засуджених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справа MH17: Австралія вимагає екстрадиції засуджених
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Австралії заявив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність

Австралія, як і Малайзія, задоволена рішенням суду в справі МН17, однак вимагає екстрадиції засуджених. Про це повідомляє NOS.

«Малайзія та Австралія задоволені засудженням трьох осіб у справі MH17. Обидві країни вважають справедливим довічне ув'язнення. Австралія вимагає екстрадиції засуджених», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив, що Росія повинна взяти на себе відповідальність.

«Ми пройшли юридичні та судові процедури і закликаємо Росію видати осіб, яких було визнано винними заочно, щоб правосуддя відбулося», – сказав Албанез.

Нагадаємо, окружний суд Гааги 17 листопада оголосив вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Суд заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною. 

Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.

Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн. 

До слова, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.

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Теги: авиакатастрофа MH17 авіакатастрофа росія Нідерланди Австралія

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