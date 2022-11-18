«Світ не погодиться з безкарністю»: президент ПАРЄ – про вирок у справі MH17

Тіні Кокс наголосив, що внуватці авіакатастрофи мають бути притягнуті до відповідальності

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляє, що міжнародна спільнота не погодиться з безкарністю винуватих у знищенні літака рейсу MH17. Про це йдеться у заяві президента ПАРЄ у зв’язку з вироком Окружного суду Гааги стосовно знищення 17 липня 2014 року літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

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«Справедливість відбулася. Вирок показує, що міжнародна спільнота не погодиться з безкарністю. Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і я закликаю всі держави співпрацювати у встановленні відповідальності», – заявив президент ПАРЄ.

Він підкреслив роль Управління безпеки Нідерландів (OVV), Спільної слідчої групи (JIT) і неурядових груп, таких як Bellingcat, їхню невтомну роботу зі встановлення обставин цієї трагедії.

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Кокс нагадав, що з огляду на глибокі страждання родичів жертв аварії, остання резолюція ПАРЄ з цього питання, ухвалена в червні минулого року, закликала Європейський суд з прав людини розглянути питання про надання пріоритету їхнім запитам.

«Маємо зробити все від нас залежне, щоб біль потерпілих більше не затягувався», – наголосив він.

Від імені ПАРЄ президент знову висловив найщиріші співчуття родичам і друзям жертв, а також відзначив конструктивну та гідну роль, яку вони зіграли, вимагаючи встановлення істини та відповідальності тих, хто винен у цій трагедії.

Нагадаємо, окружний суд Гааги вчора, 17 листопада, оголосив вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

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Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Суд засудив їх до довічного ув’язнення та виплати компенсацій родинам загиблих. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдали.

Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.