«Серйозний крок». Держдеп США прокоментував вирок суду у справі MH17

Суд у Гаазі визнав винними трьох зі чотирьох обвинувачених у справі MH17

Держдеп США наголошує, що треба докласти ще чимало зусиль, аби притягнути винних у збитті літака MH17 до відповідальності

Сполучені Штати привітали й назвали «серйозним кроком» вирок суду в Гаазі у справі MH17, однак зауважили, що попереду ще залишається багато роботи, аби притягнути всіх винних до відповідальності. Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США.

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«Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення про визнання винними трьох членів російських проксі-формувань у східній Україні за їхню роль в збитті рейсу MH17 Малайзійських авіаліній», – підкреслюється в заяві.

При цьому у повідомленні наголошується, що рішення окружного суду Гааги є «важливим моментом у нинішніх зусиллях зі встановлення справедливості для 298 осіб», які втратили життя 17 липня 2014 року.

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У Держдепартаменті США зауважили, що вирок став результатом величезної роботи Спільної слідчої групи, до складу якої увійшли органи правопорядку Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії й України. Це, як підкреслили в Вашингтоні, відображає тверде зобов’язання Нідерландів встановити істину та притягнути до відповідальності винних у цій справі.

Водночас у США наголосили, що треба докласти ще чимало зусиль на цьому напрямку в подальшому.

«Попри те, що це стало серйозним кроком для встановлення справедливості, належить ще зробити багато роботи, аби виконати вимогу Ради Безпеки ООН, визначену в резолюції 2166 про те, що «винні повинні бути притягнуті до відповідальності», – наголошується в документі.

Нагадаємо, окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

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Суд у Нідерландах визнав громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Суд засудив їх до довічного ув’язнення та виплати компенсацій родинам загиблих. Росіянина Олега Пулатова у справі виправдали.

Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.