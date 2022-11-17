Вирок у справі MH17: усі деталі та реакції на рішення суду

Суд у Гаазі визнав винними трьох із чотирьох обвинувачених у справі MH17

Окружний суд Гааги сьогодні, 17 листопада, ухвалив вирок у справі щодо катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі влітку 2014 року. Трьох з чотирьох обвинувачених визнали винними в загибелі 298 осіб та засудили до довічного ув'язнення. «Главком» зібрав головне, що відомо рішення суду та перші реакції на вирок.

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Що відомо про обвинувачених

У справі про катастрофу MH17 були чотири фігуранти, які обіймали різні посади в так званій «ДНР» на момент трагедії:

Ігор Гіркін (громадянин Росії) – «міністр оборони»;

Сергій Дубинський (громадянин Росії) – ватажок військової розвідки;

Олег Пулатов (громадянин Росії) – заступник ватажка військової розвідки;

Леонід Харченко (громадянин України) – командир розвідки.

Судовий процес проходив заочно, звинувачення висувалися за двома пунктами: ураження літака, що призвело до загибелі всіх, хто перебував на борту (ст. 168 КК Нідерландів) і вбивство 298 осіб на борту літака (ст. 289 КК Нідерландів).

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Окружний суд у Гаазі дійшов висновку, що Гіркін був функціональним виконавцем, оскільки командував бойовиками на Донбасі, які збивали українські військові літаки та гелікоптери. Попри те, що він міг не знати про застосування зенітно-ракетного комплексу «Бук» 17 липня 2014 року, сам ЗРК було поставлено з його відома.

Дубинський безпосередньо організував перекидання «Бука» з Російської Федерації, координував його доставку в район запуску ракети, а також давав розпорядження екіпажу. На думку суду, його причетність до катастрофи законно доведено.

Як і щодо Харченка. Він виконав вказівку перевезти «Бук» у район селища Первомайське, вивів його на точку запуску ракети, після чого забезпечив перевезення назад на територію Росії.

Провину Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка було доведено. Нідерландський суд засудив їх до довічного ув'язнення. Щодо Олега Пулатова винесено виправдувальний вердикт.

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«На нього не накладається кримінальна відповідальність, як на інших обвинувачених. Пулатов оголошується невинним за обома пунктами обвинувачення. Вимога прокуратури помістити його до в'язниці – відхиляється», – зазначив головуючий суддя Хендрік Стейнхейс.

Окремо суддя підкреслив, що обвинувачені могли уникнути суворих вироків, якби Росія визнала їх учасниками своїх збройних формувань. Але протягом 8 років цього не сталося, і згідно з міжнародним законодавством вони не вважаються комбатантами.

Прокуратура намагалася добитися компенсацій у розмірі близько 50 000 євро за кожного загиблого в катастрофі MH17. Підстав для скорочення виплат не знайшли, і суд ухвалив, що винні мають виплатити їх у повному обсязі. Таким чином, Гіркін, Дубинський та Харченко мають компенсувати сім'ям загиблих понад 16 млн євро.

Що стосується перспектив Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, то Москва навряд чи видасть їх Нідерландам. Агентство «Інтерфакс» з посиланням на джерела у правоохоронних органах зазначає, що російська конституція прямо забороняє видачу своїх громадян іноземним державам. Щодо Леоніда Харченка, коментарів поки що немає, оскільки він є громадянином України.

Що встановив суд

Слідство довело, що літак «Малазійських авіаліній» зазнав катастрофи внаслідок ураження ракетою «Бук» у районі селища Первомайське (біля Сніжного, Донецька область). На момент трагедії воно перебувало під контролем бойовиків «ДНР».

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Це підтверджує цілий масив зібраних доказів – від фото інверсійного сліду ракети до супутникових знімків, перехоплень та незалежних експертиз. Водночас суд визнав фальшивими докази, які надавала Росія.

Окрему увагу приділили трактуванню характеру бойових дій на Донбасі навесні та влітку 2014 року. Зокрема, чи були вони на той момент міжнародним конфліктом чи протистоянням українських сил з сепаратистами. У результаті суд дійшов висновку, що, як мінімум, з середини травня 2014 року вже були ознаки саме міжнародного збройного конфлікту.

Крім того, встановлено, що Москва здійснювала загальний контроль над так званою «ДНР» з квітня 2014 року, оскільки ватажки сепаратистів погоджували багато питань безпосередньо з Кремлем. У тому числі поставки військової техніки та озброєнь.

Проте на оголошенні вироку не пролунало конкретних звинувачень на адресу Російської Федерації. Як і даних про належність «Бука» певній військовій частині. Суддя використав загальні формулювання, наприклад, те, що його було перекинуто на Донбас з Росії, а після катастрофи – назад.

Реакція України та Росії

Президент Володимир Зеленський назвав вирок Окружного суду у Гаазі важливим рішенням.

«Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, тому що безкарність веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства - і тодішні, і нинішні - буде неминучим», – написав він у своєму Twitter.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, вирок є сигналом Росії про те, що брехня не захистить від правосуддя. Він також заявив, що всіх злочинців у російській ієрархії мають притягнути до відповідальності.

Українське МЗС також виступило з заявою щодо рішення суду у справі про збиття малайзійського літака.

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«Рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини. Воно стало можливим завдяки тривалій і кропіткій роботі десятків слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи, активною учасницею якої є і Україна.

Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться», – йдеться у заяві МЗС.

В українському дипломатичному відомстві також наголосили, що окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава.

«Передача злочинцям ЗРК «Бук» є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН. Україна продовжить докладати зусиль разом з партнерами, аби встановити справедливість щодо жертв трагедії літака рейсу MH17, а також їхніх рідних, які продовжують страждати через втрату рідних людей», – наголошують в МЗС.

А міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що лише перемога над Росією у нинішній війні дозволить виконати рішення суду.

«Винних засуджено до довічного ув'язнення та зобов'язано виплатити компенсацію. Але ані держава-терорист, ані його військові злочинці не готуються каятися і відбувати покарання. Навпаки, вони вчиняють нові злочини - вбивства, тортури і катастрофи», - зазначив він.

Станом на зараз з офіційним коментарем виступило лише російське МЗС. З нього випливає, що Москва розцінює вирок як «політичне замовлення» проти Росії, а Окружний суд у Гаазі нібито підігнав доказову базу під обвинувальний вирок.

«При винесенні рішення суд вирішив залишити поза увагою той факт, що всі висновки голландської прокуратури побудовані на свідченнях анонімних свідків, чиї особи засекречені, а також на відомостях сумнівного походження та матеріалах, переданих від зацікавленої сторони – СБУ», – йдеться у повідомленні.

Низка представників російської влади також відзначилися істеричною реакцією на вердикт суду.

Так, голова комітету Держдуми РФ із міжнародних справ, лідер ЛДПР Леонід Слуцький назвав рішення суду «політизованим», а вагомих доказів, за його словами, нібито представлено не було.

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«Рішення, безумовно, політизоване, з яким погодитися не можна», – сказав Слуцький.

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров назвав рішення Гаазького суду з MH17 «юридично нікчемним».

Член Ради Федерації РФ Андрій Клішас також бурхливо відреагував на рішення суду в Гаазі щодо збиття малайзійського «Боїнга».

«Жодних правових наслідків вирок не створює, але він цікавий для вивчення», – сказав сенатор. Клішас традиційно звинуватив Україну в тому, що вона нібито почала громадянську війну після подій 2014 року.