«Спроба завадити навчанням з НАТО»: Туреччина виступила зі звинуваченнями Греції

Турецькі військові літаки дали «необхідну відповідь»

Туреччина заявила, що нібито грецькі літаки «намагалися запобігти» місії Туреччини і НАТО в Егейському морі. Про це повідомляє Daily News.

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«Бойові та допоміжні літаки наших Повітряних сил і літаки АВАКС на замовлення НАТО виконували координовану НАТО тренувальну місію NEXUS ACE у міжнародному повітряному просторі Егейського моря з метою спільної підготовки. Проте грецькі літаки спробували завадити цій місії», – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини.

При цьому турецькі військові літаки дали «необхідну відповідь», і тренувальну місію НАТО було успішно завершено.

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Видання нагадало, що між двома країнами часто виникають розбіжності щодо їхніх претензій на повітряний простір і територіальні води в Егейському та Середземному морях. Анкара звинувачує Афіни у створенні провокацій у регіоні через свої максималістські амбіції. Греція стверджує, що має 10-мильний повітряний простір, що, за словами Анкари, порушує міжнародне право та правила.

У середу, 14 грудня, голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma.