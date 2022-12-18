Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Спроба завадити навчанням з НАТО»: Туреччина виступила зі звинуваченнями Греції

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Спроба завадити навчанням з НАТО»: Туреччина виступила зі звинуваченнями Греції
Тренувальну місію НАТО було успішно завершено
фото з відкритих джерел

Турецькі військові літаки дали «необхідну відповідь»

Туреччина заявила, що нібито грецькі літаки «намагалися запобігти» місії Туреччини і НАТО в Егейському морі. Про це повідомляє Daily News.

«Бойові та допоміжні літаки наших Повітряних сил і літаки АВАКС на замовлення НАТО виконували координовану НАТО тренувальну місію NEXUS ACE у міжнародному повітряному просторі Егейського моря з метою спільної підготовки. Проте грецькі літаки спробували завадити цій місії», – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Туреччини.

При цьому турецькі військові літаки дали «необхідну відповідь», і тренувальну місію НАТО було успішно завершено.

Видання нагадало, що між двома країнами часто виникають розбіжності щодо їхніх претензій на повітряний простір і територіальні води в Егейському та Середземному морях. Анкара звинувачує Афіни у створенні провокацій у регіоні через свої максималістські амбіції. Греція стверджує, що має 10-мильний повітряний простір, що, за словами Анкари, порушує міжнародне право та правила.

У середу, 14 грудня, голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma.

Читайте також: Заклик до Росії припинити війну: Європейський Союз і НАТО готують спільну заяву
Теги: військові навчання НАТО Греція Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
«Скабєєва у відпустці». Агресивна росіянка напала на українку в Туреччині (відео)
15 грудня, 16:59
Туреччина запроваджує податок для туристів
Туреччина запроваджує податок для туристів
14 грудня, 13:58
Cуд Туреччини відправив за грати потенційного суперника Ердогана на виборах – ЗМІ
Cуд Туреччини відправив за грати потенційного суперника Ердогана на виборах – ЗМІ
14 грудня, 18:59

Політика

«Спроба завадити навчанням з НАТО»: Туреччина виступила зі звинуваченнями Греції
«Спроба завадити навчанням з НАТО»: Туреччина виступила зі звинуваченнями Греції
Бельгія закликає своїх громадян залишити Іран: названо причину
Бельгія закликає своїх громадян залишити Іран: названо причину
Очільниця Європарламенту закликає збільшувати підтримку України
Очільниця Європарламенту закликає збільшувати підтримку України
Путін зайнявся гіпнозом: переконує росіян, що жити стає краще
Путін зайнявся гіпнозом: переконує росіян, що жити стає краще
Кадиров звернувся до мусульман китайською – закликав повстати проти НАТО
Кадиров звернувся до мусульман китайською – закликав повстати проти НАТО
Поліція Іспанії перехопила підозрілий пакунок для консульства України
Поліція Іспанії перехопила підозрілий пакунок для консульства України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
14K
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
12K
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
9478
Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал
8944
Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
8361
Росіяни запускають по Україні «літальні трубки». Авіаексперт пояснив, що це таке

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту