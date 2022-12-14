Cуд Туреччини відправив за грати потенційного суперника Ердогана на виборах – ЗМІ

Імамоглу було висунуто звинувачення в образі високопосадовців

У Туреччині суд ув’язнив мера Стамбула Екрема Імамоглу до двох років і семи місяців тюрьми за звинуваченням у образі членів Вищої виборчої ради країни. Про це повідомило агентство AP.

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Імамоглу було висунуто звинувачення в образі високопосадовців після того, як 4 листопада 2019 року він назвав скасування законних виборів «дурістю».

Мер заперечував образу членів виборчої ради, наполягаючи на тому, що його слова були відповіддю на те, що міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу назвав його «дурнем» і звинуватив у критиці Туреччини під час відвідин Європейського парламенту.

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Суд також наклав заборону на політичну діяльність Імамоглу, що може призвести до його звільнення з посади.

Очікується, що Імамоглу, який належить до головної опозиційної Республіканської народної партії, оскаржуватиме вирок.

Критики стверджують, що суд над мером є спробою усунути ключового опонента президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Наступного року у Туреччині заплановані президентські вибори і Ердоган буде балотуватися. Імамоглу вважається кандидатом, який здатен скласти серйозну конкуренцію Ердогану.

Раніше Ердоган натякнув, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини.

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