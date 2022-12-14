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Туреччина запроваджує податок для туристів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Туреччина запроваджує податок для туристів
фото ілюстративне

Від сплати податку звільнять учнів, які проживають в гуртожитках, а також представників акредитованих в Туреччині дипломатичних місій

З 1 січня 2023 року Туреччина вводить податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах та інших об'єктах розміщення. Про це повідомляє Resmi gazete.

Зазначається, що на розмір податку не вплинуть надані готелями послуги. Також сума податку не залежатиме від вартості харчування, наявності басейну, спортивних та термальних зон.

Від сплати податку звільнять учнів, які проживають в гуртожитках, пансіонатах і кемпінгах, а також представників акредитованих в Туреччині дипломатичних місій і міжнародних організацій з дипломатичним статусом.

Міністр культури й туризму Мехмет Нурі Ерсой зазначив, що за підсумками поточного року Туреччина очікує на 51,5 млн туристів і $46 млрд доходів від туризму. Наступного року Туреччина сподівається прийняти 60 млн туристів.

Нагадаємо, що дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи.

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Теги: Туреччина гроші туризм

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