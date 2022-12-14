Туреччина запроваджує податок для туристів

Від сплати податку звільнять учнів, які проживають в гуртожитках, а також представників акредитованих в Туреччині дипломатичних місій

З 1 січня 2023 року Туреччина вводить податок 2% на проживання в готелях, туристичних селах, мотелях, пансіонатах, готелях, кемпінгах та інших об'єктах розміщення. Про це повідомляє Resmi gazete.

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Зазначається, що на розмір податку не вплинуть надані готелями послуги. Також сума податку не залежатиме від вартості харчування, наявності басейну, спортивних та термальних зон.

Від сплати податку звільнять учнів, які проживають в гуртожитках, пансіонатах і кемпінгах, а також представників акредитованих в Туреччині дипломатичних місій і міжнародних організацій з дипломатичним статусом.

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Міністр культури й туризму Мехмет Нурі Ерсой зазначив, що за підсумками поточного року Туреччина очікує на 51,5 млн туристів і $46 млрд доходів від туризму. Наступного року Туреччина сподівається прийняти 60 млн туристів.

Нагадаємо, що дев'ять країн Європи перестали приймати від росіян документи на туристичні візи.