США можуть заблокувати технології, що походять із Китаю та Росії

США бачать технологічні загрози безпеці та захищеності американців з боку Китаю

Закон про обмеження посилить здатність протидіяти загрозам, які несуть технології, що походять з Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та Венесуели

У США група з дванадцяти сенаторів представила законопроєкт, який надасть адміністрації нові повноваження щодо обмежень та заборони технологій, що походять з Китаю, Росії та ще чотирьох країн. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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За його словами, Білий дім активно підтримує цю ініціативу.

«Цей законопроєкт є систематичною основою для протидії технологічним загрозам безпеці та захищеності американців», – зазначив Салліван.

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За його словами, закон про обмеження (RESTRICT Act) посилить здатність адміністрації протидіяти як «ризикам, що виникають внаслідок окремих транзакцій», так і «системним ризикам», пов’язаним з численними транзакціями «за участю країн, котрі викликають занепокоєння, у чутливих технологічних секторах».

«Цей закон надасть уряду США повноваження перешкоджати певним іноземним урядам використовувати технологічні послуги, що надаються у США, у спосіб, що становить ризик для конфіденційних американських даних та нашої національної безпеки», – зазначив Салліван.

За його словами, Білий дім закликає Конгрес діяти якнайшвидше, щоб направити його на стіл президента для підпису.

RESTRICT Act доручає федеральним агентствам вивчити потенційні загрози, які несуть технології, що походять з Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та Венесуели.

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Документ поширюватиметься на обладнання, програмне забезпечення та мобільні додатки, а також на інструменти штучного інтелекту, фінансові технології, квантові комунікації та продукти електронної комерції.

Як повідомлялося, Пентагон стурбований, що гігантські крани китайського виробництва, розташовані в американських портах по всій країні, можуть використовуватися КНР як інструмент стеження та шпигунства.

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Сполучені Штати Америки разом із партнерами чинять всебічний тиск та проводять так звану кампанію з придушення Китаю.