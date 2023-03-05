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Китай має зробити вибір, чи справді він хоче стати на бік Путіна – Кірбі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Китай має зробити вибір, чи справді він хоче стати на бік Путіна – Кірбі
Китай підтримує російського диктатора
фото з відкритих джерел

За словами представника Білого дому, КНР допоможе Путіну у вбивстві невинних українців, якщо передасть зброю країні-агресорці

Китаю при розгляді питання постачання зброї Росії доведеться визначитися, чи справді він хоче стати на бік президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки.

«Китай має зробити вибір. Чи справді він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи справді він хоче допомогти пану Путіну у вбивстві невинних українців?» – сказав він.

Тому що, як наголосив Кірбі, саме так виглядав би подібний крок щодо передачі зброї країні-агресорці.

«І якщо Китай дбає про свою міжнародну репутацію, можна припустити, що він вважатиме це рішення таким, що не відповідає їхнім інтересам», – зазначив він.

У Білому домі закликали Пекін зробити правильний вибір в цьому питанні.

«Китай має зробити вибір. Лідер Сі Цзіньпін має зробити вибір. І ми наполегливо закликаємо його зробити правильний вибір і не полегшувати путіну вбивство невинних українців», – додав Кірбі.

До слова, Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

Крім того, Європейський союз може відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії.  

Як відомо, КНР пронує мир Україні та допомогу Росії: про що свідчать останні заяви Китаю та чи варто хвилюватися.

Читайте також: Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
Теги: Китай озброєння путін Сі Цзіньпін

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