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Пентагон підозрює Китай у шпигунстві через портові крани – WSJ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пентагон підозрює Китай у шпигунстві через портові крани – WSJ
фото ілюстративне

Ймовірно у портових кранах встановлені складні датчики, які можуть відстежувати контейнери, вивезені чи ввезені до США

Пентагон стурбований, що гігантські крани китайського виробництва, розташовані в американських портах по всій країні, можуть використовуватися КНР як інструмент стеження та шпигунства. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Пентагоні та органах національної безпеки.

Співрозмовники порівняли портові крани китайського виробника ZPMC із троянським конем.

Джерела стверджують, що в цих кранах встановлені складні датчики, які можуть реєструвати та відстежувати походження та місце призначення контейнерів, вивезених чи ввезених до США. Так, деякі порти використовує Пентагон для відправки військових вантажів по всьому світу.

У посольстві КНР у Вашингтоні заявили, що побоювання США про крани-шпигуни «викликані параноєю».

Раніше повідомлялося, що Китай намагався вести повітряну та морську розвідку на території Канади.

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Теги: Китай США шпигун

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